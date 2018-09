“È morta” Virus killer | un’altra vittima si aggiunge all’elenco Adesso è allarme

caffeinamagazine

: Febbre del Nilo, morta una 58enne. È la settima vittima del virus in Veneto - infoitsalute : Febbre del Nilo, morta una 58enne. È la settima vittima del virus in Veneto - infoitsalute : West Nile Ferrara, il virus killer colpisce ancora. Morta una donna di 85 anni - Cronaca - linknews24 : Febbre del Nilo, morta una 58enne. È la settima vittima del virus in Veneto -

(Di martedì 4 settembre 2018)vero. Aumenta il numero delle vittime. L’ultima, del lungo elenco, è stata registrata ieri a Rovigo. Una donna di 84 deceduta nella divisione di Medicina dell’ospedale cittadino, dove era ricoverata dal 26 agosto per una sospetta meningite, con febbre altissima. L’esame del sangue chiarirà le cause, ma il sospetto è che ilsia lo stesso che solo il giorno prima ha stroncato altre due anziane ricoverate nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna e sabato scorso un uomo di 83 anni che non aveva problemi fisici precedenti, morto per un’encefalite all’ospedale Ca’ Forcello di Treviso. La febbre West Nile (West Nile Fever) è una malattia provocata dalWest Nile (West Nile, Wnv), undella famiglia dei Flaviviridae isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, appunto nel distretto West Nile (da ...