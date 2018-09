“È letale!” Fate attenzione a questo farmaco brucia grassi L’allarme delle autorità Di

caffeinamagazine

: RT @jacopo_iacoboni: insistere sulle differenze e non sulle profonde affinità (sovranismo, no migranti, euroscetticismo) tra M5S e Lega è u… - GrasselliMarco : RT @jacopo_iacoboni: insistere sulle differenze e non sulle profonde affinità (sovranismo, no migranti, euroscetticismo) tra M5S e Lega è u… - gpellarin84 : RT @jacopo_iacoboni: insistere sulle differenze e non sulle profonde affinità (sovranismo, no migranti, euroscetticismo) tra M5S e Lega è u… - Antongiulio2 : RT @jacopo_iacoboni: insistere sulle differenze e non sulle profonde affinità (sovranismo, no migranti, euroscetticismo) tra M5S e Lega è u… -

(Di martedì 4 settembre 2018) Perdere peso è l’obiettivo di uomini e donne. Lo si dovrebbe fare seguendo un regime alimentare adeguato, praticando sport e con tanta buona volontà. Purtroppo, però, spesso e volentieri c’è chi vuole accelerareprocesso di perdita di peso e ottenere risultati strabilianti in pochissime settimane. O almeno, spera di far ciò. La realtà, però, è ben diversa: dimagrire è possibile solo e soltanto con una dieta e della sana attività fisica. Ci sono le operazioni per ‘togliere il grasso’ come la liposuzione. Ma è sconsigliato farsi abbindolare da facili pubblicità o non professionisti del settore che possono arrivare a proporre ‘integratori’ infallibili. Spesso, infatti, ci sono pillole ‘vendute’ per dimagrire ma che hanno un effetto deleterio sul corpo di una persona. E a distanza di qualche anno si torna a parlare di una sostanza ...