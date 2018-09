E' crollato un ponte a Calcutta e ci sono diverse vittime

Ponte crollato - la protesta degli sfollati in Regione. Toti : “Piano di demolizione entro 5 giorni” : È iniziata con un minuto di silenzio la seduta congiunta del Consiglio regionale della Liguria e del Consiglio comunale di Genova per il crollo del Ponte Morandi convocata a Genova nella sede regionale per fare il punto sulla tragedia. L’obiettivo è votare all’unanimità un ordine del giorno che indichi le priorità d’intervento al Governo. Prima del...

Ponte crollato - in arrivo misure speciali per Genova : Dopo il disastro del Ponte Morandi, il governo sta èensando a misure speciali per Genova. 'Assolutamente si, stiamo analizzando la situazione. Ci sarà anche un Consiglio dei Ministri e si inizierà a ...

'Quattro ore sotto al ponte Morandi crollato. Ora abbiamo deciso di sposarci' : Sono rimasti per 4 ore sotto le macerie del ponte di Genova , ma fortunatamente sono riusciti tutti e due ad uscirne sani e salvi. Un vero miracolo per l'ucraina Natasha Yelina, 43 anni, e il moldavo ...

Genova : sul progetto di Renzo Piano per ricostruire il ponte crollato : L'approvazione da parte del Consiglio degli architetti per l'idea di rigenerazione dell'area e l'apertura di nuovi concorsi destinati ai giovani

Ponte crollato a Genova - l'archistar Renzo Piano presenta un suo progetto alla Regione Liguria : l'archistar Renzo Piano ha donato alla città di Genova una 'idea di Ponte' che si è concretizzata nel plastico fatto trasportare stamani in Regione Liguria. Quando è crollato il viadotto Morandi 'ero ...

Genova - è scontro sulla ricostruzione del ponte crollato : il M5S vuole Fincantieri : "I lavori a Fincantieri e Cassa Depositi e Prestiti. Non sarà ricostruito da chi lo ha fatto crollare" dicono Di Maio e...

Quel ponte crollato e la sfida che l'uomo sta perdendo con la natura : Non scarterei nemmeno un'osservazione dell'aspetto e del cranio, utilizzando i parametri suggeriti da Lombroso, anche se messi un po' in disparte dal progredire della scienza. Alcuni tra gli eletti, ...

Ponte crollato : Brencich e Ferrazza via da commissione Mit : Il primo ha dato le dimissioni, mentre al secondo ha revocato l'incarico Toninelli: Anche il moncone ovest è in gravi condizioni. Toti: 'Abbatteremo il Ponte entro 5 giorni' -

Ponte Morandi - paura per il pilone corroso. Toti : abbattere tutto al più presto |video «Com’è crollato» : l’inchiesta : Il provveditore alle opere pubbliche ha consegnato la sua valutazione sullo stato di ciò che resta del viadotto. Il presidente della Regione: «Si decida per l’abbattimento o la messa in sicurezza»

Ponte Morandi a Genova - l’inchiesta è a una svolta : «Ecco com’è crollato» : La ricostruzione dei consulenti della Procura. Gli operai al lavoro sull’opera prima che crollasse: «Segnalavamo ad Autostrade ogni criticità»

PONTE MORANDI crollato/ Le colpe di No Tav e No Gronda - e dei politici - : Alle analisi sul crollo del PONTE MORANDI di Genova sembrano mancare due elementi che le autorità e le commissioni d'indagine dovrebbero approfondire.

Ponte crollato - Trump chiama Conte : 18.19 "Il presidente Donald Trump ha parlato stamane con il primo ministro Giuseppe Conte per esprimere le sue condoglianze e offrire assistenza dopo il crollo del Ponte in Italia la scorsa settimana". Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders.

