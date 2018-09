È crollata una parte di un ponte a Calcutta | in India | non ci sono ancora notizie

Roma - il rettore della chiesa crollata : “Sabato doveva esserci un matrimonio - sarebbe stata una strage” : “Ero steso, stavo leggendo, mi sono affacciato e c’erano persone che urlavano, non so quanti erano ci vedo poco. Sono uscito e ho visto già tutti li, vigili del fuoco, polizia. Sabato era previsto un matrimonio e ora staremmo qui a piangere i morti”. Così Daniele Libanori, rettore della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami cui è crollato il tetto il pomeriggio di giovedì 30 agosto. L'articolo Roma , il rettore della chiesa ...

È crollata una grossa diga in Myanmar : Mercoledì è ceduta la diga Swar Chaung, una delle principali del Myanmar , che ha provocato l’allagamento di oltre 80 di paesini vicini e costretto circa 60mila persone, scrive un quotidiano del governo locale, a lasciare le loro case. La diga , The post È crollata una grossa diga in Myanmar appeared first on Il Post.

È crollata una diga in Laos : ci sono centinaia di dispersi : È crollata una diga idroelettrica in Laos. AFP scrive che la diga si trova nel sud-est del paese, nella provincia di Attapeu, e che il crollo avrebbe liberato circa cinque milardi di metri cubi d’acqua. BBC ha scritto che al momento si The post È crollata una diga in Laos: ci sono centinaia di dispersi appeared first on Il Post.