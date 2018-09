È arrivato il mio momento È surreale La presentatrice Bbc annuncia che le

huffingtonpost

(Di martedì 4 settembre 2018) "Come direbbe il leggendario Frank S, temo siail mio, amici miei. E improvvisamente. Hanno detto che mi restano solo giorni. È molto. Grazie mille per tutto il vostro supporto". Rachel Bland sorride nella foto in compagnia del marito, mentreai suoi follower di Instagram che la sua battaglia contro il tumore al seno sta per giungere all'epilogo più temuto. Ladi Bbc dal 2016 lotta contro la malattia terminale, e i medici le hannoto che adesso le mancano solo pochi giorni di vita. Una fine attesa, non l'ha colta di sorpresa, ma ancora non riesce bene a comprendere cosa stia accadendo. Rachel è madre di un bambino di due anni e per lui ha scritto un libro, "For Fred", nel quale gli parla di sé. "Si trova in un'età in cui non ricorderà molto di me - ha spiegato al Times -. Voglio solo ...