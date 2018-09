“Dov’è finito David?” Crisi in casa Beckham | l’indizio che spaventa i fan

caffeinamagazine

: Ma io ho perso il mio pinned me ne sono accorta solo adesso aiuto panico dov'è finito - merxthur : Ma io ho perso il mio pinned me ne sono accorta solo adesso aiuto panico dov'è finito - salvodal : RT @Domenico_dott: #Toninulla Denuncia pressioni generiche senza denunciare i responsabili. E il coraggio che aveva quando sedeva all’oppos… - RotellsA : @tomtweet3 Nulla di nuovo insomma, dov'è finito il #GovernoDelCambiamento -

(Di martedì 4 settembre 2018) In mezzo a tante coppie che hanno deciso di dirsi addio e separarsi nel corso dell’estate, ce n’è una che più e più volte era stata data per “spacciata” dai giornali e che invece vive ancora sotto lo stesso tetto, nonostante si continui a leggere un po’ ovunque di “” che potrebbe portare a breve a una rottura. Loro, Davide la consorte Victoria, sembrano però ormai aver fatto il callo a certe insinuazioni: a riaccenderle di recente, un dettaglio che molti utenti avevano notato e che aveva chiaramente fatto subito discutere. L’ex Spice Girls era infatti apparsa sulla copertina dell’ultimo numero di Vogue per festeggiare una carriera sfavillante, lasciandosi immortalare dai fotografi in compagni dei figli. Un quadretto di famiglia nel quale però stonava l’assenza proprio del marito. Apriti cielo: i siti di tutto il mondo ...