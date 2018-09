Dopo un anno arriva un nuovo aggiornamento del firmware di Wii U

eurogamer

(Di martedì 4 settembre 2018) Nintendo Switch ha superato in tutto la sua sorella minore Wii U, tuttavia ci sono delle novità per quest'ultima.Come riporta Gamingbolt, è stato da poco rilasciato unper ildi Wii U. Ilporta il sistema alla versione 5.5.3 e lavora sulla stabilità del sistema, per "migliorare l'esperienza dell'utente", ovviamente questo non ci dice molto, in quanto queste modiche non sono mai molto visibili. Detto questo, un miglioramento delle prestazioni non può che fare felici gli utenti Nintendo, in quanto difficilmente vedremo ulteriori patch per Nintendo Wii U (anzi è proprio la pubblicazione di questoa destare stupore). Inoltre al momento non sono previsti nuovi titoli per la console, quindi l'annuncio di questa patch lascia decisamente stupiti.Read more…