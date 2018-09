Dopo il matrimonio | ecco i progetti di Fedez e della Ferragni

Fedez - Chiara Ferragni : fratellino per Leone e un tour di coppia come deejay Dopo il matrimonio : In esclusiva Chi, in edicola da mercoledì 5 settembre, oltre al racconto del matrimonio reality di Chiara Ferragni e Fedez, un evento da 100 milioni di contatti sul web, svela i progetti futuri dei due neosposi: un fratellino per Leone e un tour planetario in coppia da deejay. La Ferragni e Fedez hanno firmato un contratto con una major americana per scendere in consolle. In gran segreto in questi mesi, infatti, si sono messi a studiare ...

'La sua fidanzata'. Flavio Insinna : Dopo il matrimonio annullato ritrova l'amore : Insinna entra così nel mondo dello spettacolo, prendendo parte a svariati film e opere teatrali. Fino al 2006 ha preso parte a vari film e fiction. A grande sorpresa è poi arrivato il debutto in tv ...

Fedez e Chiara Ferragni - prima lite Dopo il matrimonio : dopo la due giorni di festeggiamenti scrupolosamente documentata sui social, la coppia torna lentamente alla normalità. E così, il mattino dopo, arriva il primo battibecco tra marito e moglie. Il motivo? Fedez passa troppo tempo attaccato al cellulare, a Instagram per la precisione.-- Chiara Ferragni, primo rimprovero da moglie a Fedez - Di qui il rimprovero della Ferragni, che si sente dire ...

Chiede il divorzio Dopo 40 anni di matrimonio : i giudici inglesi non lo accettano : ... solo nel 2020 potrà ritenersi finalmente libera e divorziata dall'uomo che non ama più, nonostante abbiano trascorso lunghi anni della loro vita insieme e abbiano anche messo al mondo due figli. ...

MATRIMONIO CRISTIANA DELL'ANNA/ Foto - sposa Emanuele Dopo dieci mesi di fidanzamento : CRISTIANA DELL'ANNA ha sposato il suo Emanuele. Le nozze, il 1° settembre, sono state celebrate a Siena, dove lo sposo ha vissuto per tanti anni. (Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 12:11:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez - Dopo il matrimonio : tutto quello che è successo alla festa : Doveva essere il "royal wedding all'italiana" e così è stato: il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni non ha deluso le aspettative e si è trasformato in un evento...

Chiara Ferragni : il party look super chic del Dopo matrimonio : La bionda Chiara Ferragni continua a dettare lezioni di stile. E su Instagram, dopo gli scatti già virali del matrimonio da favola, ecco che arrivano foto dei look dedicati alla seconda parte della festa siciliana. Vediamo insieme che cos’ha scelto la neo sposina per il trucco del party post “Yes, I do”. Che – ci avremmo messo la mano sul fuoco – si è inoltato fino a notte fonda.LEGGI ANCHEChiara Ferragni sposa, con look da ...

Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez : le dediche toccanti Dopo la funzione : Fedez e Chiara Ferragni sposi: le dediche social commuovono i fan Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati. Dalle 19:10 del 1° settembre 2018 sono ufficialmente marito e moglie e si sono promessi amore eterno davanti a 150 presenti. La cerimonia è durata meno di un’ora e si è svolta a Noto: ad officiare le nozze il Sindaco Corrado Bonfanti. Nelle sue promesse l’influencer più amata d’Italia ha raccontato il primo incontro con ...

Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez - la diretta della giornata : Dopo il party a Palazzo Nicolaci - la sposa arriva alla Dimora delle Balze – FOTO E VIDEO : Il conto ala rovescia è partito. Da giorni ormai non si parla d’altro che del Matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, che ieri sera hanno salutato tutti i loro ospiti con una grande festa di benvenuto a Palazzo Nicolaci. Ma è oggi il grande giorno: dopo i balli con gli amici, i due sposi si sono salutati, come vuole la tradizione. Chiara è già arrivata alla Dimora delle Balze, la location scelta per le nozze, fresca e sorridente ...

Elisabetta Gregoraci - l'ex marito Flavio Briatore ritrova l'amore Dopo la fine del matrimonio : dopo la fine del matrimonio, durato ben 11 anni, con Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore sembra aver finalmente voltato pagina. Nelle ultime ore, come riporterebbe il settimanale Gente, l'...

“È morto 13 ore Dopo il sì”. Il matrimonio - poi il dramma per questa giovane coppia : Si erano sposati da poco, una cerimonia che aveva visto la partecipazione di amici e parenti, tutti visibilmente commossi. Soltanto 13 ore dopo, l’incredibile dramma andato in scena proprio durante la prima notte di nozze, con l’uomo appena diventato marito del suo grande amore a perdere la vita sotto gli occhi di lei, disperata. Una storia davvero commovente quella che ha visto Scott Plumley spegnersi sotto gli occhi della ...

Ariana Grande prenderà il cognome di Pete Davidson Dopo il matrimonio : E ha rivelato in che città non si sposerà mai The post Ariana Grande prenderà il cognome di Pete Davidson dopo il matrimonio appeared first on News Mtv Italia.

Chiara Ferragni - Dopo il matrimonio sua mamma andrà a lavorare in tv : ecco dove la vedremo : FUNWEEK.IT - Ora si che siamo agli sgoccioli e manca davvero pochissimo al matrimonio dei Ferragnez, dopo il quale la vita di tutti noi potrà tornare a scorrere lenta e tranquilla. Non quella...

Rocco Siffredi : "Dopo 6 mesi di matrimonio - mia moglie mi disse che si annoiava a letto..." : La vita intima di Rocco Siffredi è pressoché nota a tutti e non solo perché stiamo parlando dell'attore a luci rosse italiano più famoso al mondo e di tutti i tempi.Siffredi, infatti, nelle numerose interviste che rilascia, non ha mai lesinato dettagli riguardanti anche la sua vita privata con la moglie Rosza Tassi, concentrandosi soprattutto sulle ripercussioni che il suo mestiere di attore hard ha avuto sul loro matrimonio.prosegui la ...