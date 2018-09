Don’t Worry | la storia di John Callahan al cinema

fondazioneserono

(Di martedì 4 settembre 2018) È già arrivato in sala, l’ultimo film di Gus Van Sant dedicato alla vita del vignettista, interpretato da Joaquin Phoenix. Presentato alla Berlinale,, titolo originale, He Won’t Get Far on Foot (Non preoccupatevi, a piedi non andrà lontano), il film ha al centro la dura lotta per mantenersi sobrio di, alcolizzato e paralizzato a seguito di un incidente causato per guida in stato ebbrezza.  Phoenix interpreta, un vignettista di Portland che dedicò moltissime delle sue opere a soggetti macabri e alla sua relazione con la disabilità. A soli 21 anniè vittima di un incidente che lo rende paraplegico, ma ciò nonostante, la sua vita continua a essere guidata dall’alcool finché non scopre che nel disegno trova più sollievo. Il ruolo da protagonista sarebbe dovuto essere di Robin Williams che acquistò i diritti della ...