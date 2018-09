Donnarumma | La concorrenza? uno stimolo

Nazionale - Donnarumma : “Concorrenza? Ben venga” : Il dopo-Buffon è iniziato da un po’ e, almeno per il momento, Donnarumma, Sirigu e Perin, lottano per essere il nuovo estremo difensore azzurro. Il più giovane è il portiere del Milan e potrebbe toccare a lui essere l’erede dell’ex capitano. “Spero di essere io il numero 1; siamo tutti ottimi portieri, ci alleniamo al massimo, poi spetta al mister scegliere, noi dobbiamo dare tutto in allenamento” – ha ...