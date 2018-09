Domani l' udienza del Riesame sul sequestro dei fondi della Lega Salvini | È

huffingtonpost

(Di martedì 4 settembre 2018) È prevista perl'davanti al tribunale deldi Genova suldei. I giudici non decideranno subito, ma con ogni probabilità il giorno successivo.Era stata la Cassazione ad aprile a rinviare aldopo avere accolto la richiestaProcura di poter sequestraredel Carroccio, oltre a quelli già trovati, fino al raggiungimento dei 49 milioni di euro, cifra stimata per la maxi truffa ai danni dello Stato per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010. Ilera stato stabilito dal tribunale che, lo scorso anno, aveva condannato il senatore Umberto Bossi e l'ex tesoriere Francesco Belsito, e tre ex revisori contabili, per la truffa. Finora itrovati e sequestrati sono circa tre.I giudici potrebbero accogliere quanto stabilito dalla Cassazione e dare il via libera alla procura, anche se questa ...