Disponibile la demo di Fist of the North Star | Lost Paradise

NBA Live 19 : la demo è Disponibile per console : E' stata pubblicata la demo di NBA Live 19 per PlayStation 4 e Xbox One, riporta VG247.Qualora voleste provare il gioco potete scaricarla dal PlayStation Store o dal Marketplace di Xbox One, e provare subito le modalità incluse nel gioco quali The One, The Rise, i Live Events, inclusa la personalizzazione di giocatori e dei campi.Ecco le modalità presenti nella demo:Read more…

Disponibile la seconda demo di Zone of the Enders : The 2nd Runner M?RS : La seconda demo "ORANGE CASE" di Zone OF THE Enders: The 2nd Runner - M∀RS è Disponibile per il download su PlayStation Store e Steam.Questa nuova, frenetica demo può essere giocata in 4K o in VR e il suo gameplay inizia esattamente dove termina l'esperienza di gioco della prima demo (BAHRAM Anubis Battle)Per l'occasione sono state condivise anche delle nuove immagini, visibili qui sotto:Read more…

Transference : Disponibile la Demo su PS4 con supporto VR : Ubisoft ha annunciato che una Demo standalone del thriller psicologico Transference è ora Disponibile su PlayStation VR e sui sistemi di intrattenimento PlayStation 4. Sviluppato da Ubisoft Montreal in collaborazione con SpectreVision, la società di produzione fondata da Elijah Wood, Daniel Noah e John C. Waller. Transference: Prova la Demo GRATIS, anche in VR! Il gioco sarà Disponibile in tutto il mondo dal 18 settembre ...

Disponibile la demo di Monster Hunter Generations Ultimate per Nintendo Switch : Capcom da oggi offre la possibilità ai possessori di Switch di affrontare il prossimo Monster Hunter Generations Ultimate prima del rilascio, tramite una demo gratuita Disponibile sull'eShop.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Monster Hunter Generations Ultimate (conosciuto come Monster Hunter XX in Giappone) è il porting per Switch potenziato ed ampliato del titolo per 3DS Monster Hunter Generations del 2015 che aggiunge una ...

La demo di PES 2019 è finalmente Disponibile : Come ogni anno sta per arrivare il momento della classica sfida tra i due titoli calcistici che si contengono il dominio in ambito videoludico e come ormai da tradizione il primo a cercare di convincere i giocatori sarà PES 2019, l'ultima iterazione del franchise Konami che sarà disponibile a partire dal 30 agosto. In attesa dell'uscita completa tutti gli interessati possono già provare con mano la demo.La demo permetterà di giocare le modalità ...

VALKYRIA CHRONICLES 4 : Disponibile la DEMO : Preparati all’azione – VALKYRIA CHRONICLES 4 sarà Disponibile il 25 Settembre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, e Steam ! È ora possibile effettuare il pre-order digitale su tutte le piattaforme ricevendo così un bonus speciale – la missione aggiuntiva ‘A Captainless Squad’! VALKYRIA CHRONICLES 4: Provalo GRATIS da oggi In questa missione collaterale, un gruppo di soldati della ...

Disponibile la demo di Super Mario 64 realizzata da un fan con Unreal Engine 4 : Fan di Mario, ecco qualcosa di speciale per voi! Come promesso, CryZENx, meglio conosciuto per i suoi fantastici remake di Zelda con Unreal Engine 4, ha pubblicato la prima versione del suo progetto dedicato a Super Mario 64.Come segnala DSOGaming, questa prima versione vi consente di esplorare l'area di apertura del gioco, prima di entrare nel castello. I giocatori possono nuotare, saltare e correre. Mario presenta anche quasi tutte le sue ...

The Walking Dead The Final Season : Disponibile la DEMO su PS4 e Xbox One : Il noto editore di giochi digitali Telltale Games e la Skybound Entertainment di Robert Kirkman hanno distribuito oggi una nuova DEMO giocabile di The Walking Dead: The Final Season. La DEMO presenta la sequenza di gioco iniziale della nuova stagione in uscita e offre ai giocatori la prima occasione di provare il nuovissimo sistema di combattimento, il sistema di visuale e la grafica di The Final Season. La DEMO è ...

Disponibile una demo di WarioWare Gold per Nintendo 3DS : WarioWare Gold è in arrivo per Nintendo 3DS il prossimo 27 luglio in Europa, ma potete provarlo già oggi tramite una demo gratuita.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, Gold è un "greatest hits", con la presenza di 300 minigiochi che spaziano dai titoli per GameBoy Advance fino a Touched, aspettatevi di vedere, quindi, WarioWare Inc, WarioWare Twisted! e WarioWare Touched!, tutto racchiuso in un nuovo pacchetto.Potete scaricare ora la demo ...

La demo E3 di Bloodstained : Ritual of the Night è Disponibile per i backer che hanno supportato il progetto su Kickstarter : Il publisher 505 Games e lo sviluppatore indipendente ArtPlay hanno annunciato, oggi, l'uscita di una nuova demo di Bloodstained: Ritual of the Night disponibile esclusivamente per i backer che hanno supportato il progetto su Kickstarter finanziandolo per un importo pari o superiore a $60.Questa demo, disponibile in digital download su Steam per PC, darà ai fan la possibilità di testare alcuni contenuti e caratteristiche del gioco e di avere un ...

