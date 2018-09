DIRETTA Belgio Italia risultato finale 2-1 | decide Davinia Vanmechelen | sconfitta

DIRETTA/ Belgio Italia (risultato live 2-1) streaming video e tv : doppio cambio tra le fila azzurre (donne) : Diretta Belgio Italia (donne), streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita di qualificazione al Mondiale di calcio femminile. azzurre già certe del pass(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:12:00 GMT)

DIRETTA Formula 1 Gp Belgio/ F1 gara live : capolavoro Ferrari - Vettel leader anche dopo la sosta! : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Belgio 2018 a Spa Francorchamps live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della mitica corsa nelle Ardenne (oggi domenica 26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:08:00 GMT)

GP del Belgio - la DIRETTA : Vettel in testa dopo il pit stop. Spettacolare incidente al via : 23° giro - La Ferrari risponde immediatamente e richiama Sebastian ai cui vengono montate le soft gialle. La Ferrari rientra di poco davanti alla Mercedes. 22° giro -Si ferma Hamilton e...

Formula 1 - Gp del Belgio in DIRETTA : Vettel supera Hamilton in partenza. Raikkonen fora la gomma : Sebastian Vettel supera Lewis Hamilton nella partenza del Gp del Belgio, dove si registra anche un incidente tra Alonso e Lecerq. Che coinvolge indirettamente Kimi Raikkonen, danneggiando la sua monoposto e quella di Daniel Ricciardo. Safety car in pista a Spa-Francorchamps. L'articolo Formula 1, Gp del Belgio in diretta: Vettel supera Hamilton in partenza. Raikkonen fora la gomma proviene da Il Fatto Quotidiano.

