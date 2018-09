Dimenticate questa Mariah Carey A 48 anni si è operata | adesso è cosi sbam

caffeinamagazine

: @ApacheRossonero Forse dimenticate questa.. - ilFish_22 : @ApacheRossonero Forse dimenticate questa.. - Enrica91289960 : RT @civetta59: #OPZIONEDONNAPROROGA2018 C'E' SILENZIO SULLA PROROGA CON STESSI REQUISITI VUOL DIRE CHE SAREMO DIMENTICATE ED IGNORATE ANCHE… - emmashands : @morrisonssmile No vabbè questa sera si scoprono cose dimenticate sto amando -

(Di martedì 4 settembre 2018) A 48e dopo altalenanti periodi a combattere con la bilancia,ritrova il sorriso e un sex appeal invidiabile. Merito di un bypass gastrico, che ha permesso alla diva americana di perdere ben 22 chili. La cantante, che negli ultimi tempi era finita nel mirino del web per le sue forme burrose, è apparsa in una veste diversa, mano nella mano con il suo toyboy Bryan Tanaka: visibilmente dimagrita, ha mostrato un fisico da urlo facendosi fotografare fasciata in tubini che mettevano in risalto le sue nuove forme all’uscita da una cena romantica a Beverly Hills. Le voci di un possibile intervento erano iniziate a circolare a settembre. ”è sempre stata orgogliosa delle sue curve, maestate, dopo la fine del tour, era stremata – ha raccontato una fonte a Page Six – faceva fatica a ballare”. E così, costretta a una dieta senza ...