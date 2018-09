Dieta ipocalorica coi funghi | come funziona

dilei

(Di martedì 4 settembre 2018) Gustosi, ricchi di proprietà nutritive e ipocalorici: isono i perfetti alleati per unadimagrante. Si tratta infatti di un alimento gustoso, versatile e soprattutto con pochissime calorie. Iinfatti sono composti per il 95% da acqua, possiedono circa 20 kcal ogni 100 grammi e non hanno grassi, mentre le proteine e i carboidrati sono pari, rispettivamente, al 3% e al 4%. In compenso i prataioli, gli champignon e i porcini sono ricchi di sali minerali preziosi,il potassio, il rame, il selenio e il fosforo. Contengono anche moltissime fibre ed acqua, perfette per migliorare il transito intestinale e per eliminare la ritenzione idrica. Il bello deiè che si possono mangiare tutti i giorni senza annoiarsi mai. Inseriti nellae cucinati nel modo giusto infatti si possono utilizzare per realizzare tantissimi piatti diversi. Quando siete asono ...