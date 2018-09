Di Maio-Salvini alla prova di un nuovo patto politico

La Lega vola e stacca i 5 Stelle : così Salvini "si è mangiato" Di Maio : Sondaggio Swg per La7: giù Forza Italia, il Pd recupera qualche decimale. Il leader del Carroccio incredulo: "Non è...

Salvini nei sondaggi vola oltre il 32% e stacca Di Maio : Continua ad aumentare il consenso della Lega. Non si può dire lo stesso del Movimento 5 Stelle che, invece, perde il gradimento di parte dell'elettorato. Appena percettibile l'aumento del consenso per il Pd e per Fratelli d'Italia. Crollo netto, invece, per Forza Italia. Sono questi i dati più rilevanti del sondaggio di Swg, che ha analizzato un campione di soggetti tra fine agosto e inizio settembre. La Lega segna un +1,9%, ...

Monito a Salvini e Di Maio : si possono sfasciare i partiti ma non lo Stato : Nell'impresa di fare uno Stato di tutti perché al di sopra di ciascuno hanno fallito in tanti. E il nuovo governo non ha capito che qualunque politica senza lo Stato è un carro senza ruote

Salvini e Di Maio a toni accesi : ecco qual è la loro strategia : Alzare la posta in palio: quella dei due vicepremier è una tattica precisa. Con un tacito accordo: cedere su alcune proprie convinzioni pur di non pestarsi i piedi a vicenda. Uno vuol divorarsi la ...

Anche Salvini corregge Di Maio : "vincolo 3%? Non lo supereremo - ma benessere dei cittadini prima di tutto" : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini dal palco del Berghem Fest di Alzano Lombardo spiega che il benessere dei cittadini viene prima di tutto ecco perché il vincolo del 3% del rapporto deficit-pil "lo sfioreremo dolcemente, come i leghisti sanno fare, senza superarlo. Cercheremo di rispettare tutti i vincoli imposti dall'Europa, ma prima viene il benessere dei cittadini italiani". Il ministro e vice presidente del consiglio corregge così ...

[Il retroscena] Dibba difende Di Maio dalla fronda dei "Fichi". Già quindici i dissidenti. "Salvini pompato" : Tutti temi di politica estera che hanno rafforzato in qualcuno la convinzione che Dibba sia pronto a candidarsi proprio per Strasburgo. Anche lì, però, ci sono alcuni seguaci di Fico che non hanno ...

Di Maio : "Reddito di cittadinanza dal 2019"/ Manovra - ultime notizie : pressing M5s su Salvini e Tria : Manovra Economia, Di Maio: 'reddito di cittadinanza nel 2019 per 5 milioni di poveri'. ultime notizie, 'non daremo soldi per stare sul divano'.

Governo - Di Maio : “Divergenze con Salvini? Su certi temi non andiamo d’accordo - ma qualcosa di buono insieme lo faremo” : “Siamo consapevoli che le cose del contratto si realizzeranno, qualcosa di buono insieme lo faremo, Salvini lo conoscevamo anche prima di fare il contratto di Governo. Quelle cose che non ci vedono d’accordo, come la riforma della giustizia e i diritti civili, non si faranno perché non sono nel contratto”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato da Peter Gomez alla festa del Fatto quotidiano, parlando ...

