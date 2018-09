: #Di Maio: presto 'Legge Spazza Corrotti' - CyberNewsH24 : #Di Maio: presto 'Legge Spazza Corrotti' - TelevideoRai101 : Di Maio: presto 'Legge Spazza Corrotti' - tweetonys : .#Renzi non si vedeva da tempo, era già una notizia intervistarlo (infatti ne hanno parlato tutti i media). Di cert… -

"Questa settimana il Consiglio dei ministri esaminerà il Ddl del ministro Bonafede che abbiamo chiamato". Lo annuncia su Facebook il vicepremier Diin una lettera a "e corruttori". "E' la prima seria misura contro la corruzione che viene discussa in Italia dal Dopoguerra ad oggi.Praticamente non lascia alcuno scampo a chi corrompe e a chi viene corrotto", scrive Di. E aggiunge: "Ripristineremo la perseguibilità d'ufficio per alcune ipotesi di appropriazione indebita aggravata".(Di martedì 4 settembre 2018)