Di Maio | Con lo Spazza Corrotti ci saranno infiltrati pronti ad arrestare | dei

Genova - gli sfollati in consiglio regionale : «Trattati da cani - vogliamo la casa». Di Maio : «Hanno ragione» : «Veniamo prima noi delle imprese, veniamo prima noi della viabilità, ci siamo prima noi, vogliamo la casa!». «Abbiate la stessa considerazione che avete avuto per Ansaldo...

PresaDiretta si conferma un gioiellino ma non fa agenda setting. Stona l'intervista a Di Maio : In un Paese attorcigliato mediaticamente su se stesso e nel quale i problemi all'ordine del giorno sono considerati i conti pubblici e l'immigrazione, PresaDiretta rappresenta una boccata d'ossigeno. E' pur vero che siamo al 3 settembre, al primo vero giorno di programmazione televisiva, ma non ci vuole l'oracolo per immaginare che i telegiornali e i programmi di infotainment tratteranno i soliti temi di interesse nazionale, come se non ...

Di Maio assicura : “Il nostro obiettivo è tenere i conti in ordine” : Luigi Di Maio sostiene che “il nostro obiettivo è sì tenere i conti in ordine” ma anche pensare ai cittadini. A

Di Maio : conti pubblici in ordine è un obiettivo - ma secondario : Roma, 3 set., askanews, - Il risanamento dei conti pubblici è un obiettivo del governo, ma un obiettivo 'secondario' rispetto al benessere dei cittadini. Lo ha affermato il ministro dello sviluppo ...

Di Maio : terremo in ordine i conti ma al centro ci sono i cittadini : L'Italia terrà i conti in ordine ma 'al centro ci sono i cittadini'. Lo ha ribadito il vicepremier Luigi Di Maio, ospite a 'Presa diretta', su Raitre. 'Il nostro obiettivo è quello di tenere i conti ...

Ilva - relazione ministero dell’Ambiente a Di Maio : parchi coperti nel 2019 e stesse emissioni anche con maggiore produzione : L’anticipo dei lavori di copertura dei parchi minerari, da terminare non più nel 2020 ma all’inizio dell’estate dell’anno prossimo. E poi la garanzia che all’aumento della produzione non corrispondano maggiori emissioni inquinanti. È attorno a questi due punti che si è concentrata la relazione del ministero dell’Ambiente arrivato sul tavolo di Luigi Di Maio “completo al 95 per cento”, come spiegato ...

Caporalato - l'incontro in corso in Prefettura con Di Maio : Le organizzazioni sindacali hanno evidenziato al vice presidente del Consiglio come, al di là della parte repressiva, manchi un'azione decisa di intervento sulla intermediazione del lavoro e sul ...

AGGIORNAMENTO PresaDiretta - 3 settembre 2018 Rai3 : Riccardo Iacona intervista Luigi Di Maio - anticipazioni : PresaDiretta: anticipazioni puntata del 3 settembre 2018 Sette puntate sui temi al centro dell'agenda politica, con la voglia di condividere il quotidiano delle persone comuni, di raccontare la ...

Nozze Ferragnez - Luigi Di Maio e Codacons contro volo personalizzato Alitalia : la replica della compagnia aerea : La questione del volo brandizzato ha creato scompiglio anche nella sfera della politica tanto che il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico - nonché vicepremier - Luigi Di Maio si sarebbe ...

Di Maio non si “confessa” e Gomez scherza : “Deludente - la notizia è che il ministro è stato fischiato” : Alla festa de Il Fatto Quotidiano, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, non si è “prestato” alla confessione (dal format di Loft, La Confessione, appunto, condotto da Peter Gomez): il direttore del Fatto.it gli chiede di svelare a Salvini una cosa che non gli ha mai detto, ma il capo politico del M5s tentenna. “Deludente” lo prende in giro Gomez, “la notizia è che il ministro è stato ...

DI Maio - "REDDITO DI CITTADINANZA DAL 2019"/ Ultime notizie Manovra - Conte frena : "Così non reggiamo" : Manovra Economia, Di MAIO: "reddito di CITTADINANZA nel 2019 per 5 milioni di poveri". Ultime notizie, "non daremo soldi per stare sul divano, lotta ai furbetti"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 08:23:00 GMT)

“Ecco la nostra legge sulle pensioni d’oro” - ma la Lega contesta la proposta Di Maio : La battaglia è su quota 4 mila ma anche su che tipo di prelievo applicare. sulle pensioni d’oro c’è una proposta di legge della maggioranza depositata in Parlamento, già oggetto di tantissime critiche, e soprattutto c’è l’intenzione dei 5 Stelle di procedere nonostante i dissidi con la Lega. «Per quelli che ancora fanno finta di non aver capito com...

Pensioni - Di Maio al contrattacco : pubblicato un 'disegnino' sui tagli agli assegni d'oro : L'argomento Pensioni continua a mettere di fronte se non addirittura in contrasto i due partiti della maggioranza. In particolar modo è il taglio alle Pensioni d'oro che trova in disaccordo il Movimento Cinque Stelle e la Lega. Il vicepremier Luigi Di Maio è intervenuto sulla questione, pubblicando un post sul proprio profilo Facebook riguardante la proposta grillina sui tagli agli assegni superiori ai 4000 euro, senza che gli attuali ...