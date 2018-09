Di Maio | arriva la legge spazza corrotti | in settimana in Cdm

La lettera di Di Maio ai corrotti d’Italia : “Arriva la legge che vi spazzerà via” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, invia una lettera pubblica ai corrotti e ai corruttori d'Italia, annunciando nuovamente l'arrivo di una legge anticorruzione, definita "Spazza corrotti": "È una misura che non lascia alcuno scampo a chi corrompe e a chi viene corrotto. Per cui, in sostanza, corrompere non conviene più. A nessuno e in nessun caso".Continua a leggere

La Doria verso lo stop - vertice in Regione : arriva anche Di Maio : È stato direttamente il vicepremier a chiedere di partecipare alla commissione attività produttive del Consiglio regionale. E oggi alle 15 il ministro grillino Luigi Di Maio varcherà le aule del ...

Agenzia entrate - cambio ai vertici : via Ruffini arriva il generale Gdf Maggiore | Di Maio : "Nome di garanzia" : "Nome di grande esperienza e di onestà, che mi riempie di orgoglio". Lo scrive su Facebook il vicepremier, Luigi Di Maio, al termine del Consiglio dei ministri. E assicura: "Sul reddito di cittadinanza avanti a gonfie vele"

Legge Mancino - scontro nel governo. Fontana 'Abroghiamola'. Salvini 'Sono d accordo'. Ma arriva lo stop di Di Maio e Conte : ROMA. Il ministro della Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana - già criticato per le sue affermazioni su coppie gay, famiglie arcobaleno e aborto - oggi decide di esternare contro Legge Mancino. Lo fa ...

Lega - Fontana 'Abroghiamo la legge Mancino - sponda per razzismo anti-italiano'. Salvini 'Sono d accordo'. Ma arriva lo stop di Di Maio : Parole che scatenano polemiche e proteste nel mondo politico, e non solo. Ma che trovano una sponda nel ministro dell'Interno. 'Sono d'accordo. Alle idee, anche le più strane, si risponde con le idee,...

Gentiloni : Ondata populista pericolosa e il peggio deve ancora arrivare. Ci vuole una grande alleanza per fermare Di Maio e Salvini : Sui mercati è tornato il rischio Italia, nonostante i fondamentali della nostra economia siano buoni. Il peggio deve ancora arrivare. Se si pensa di aumentare il debito pubblico, si sappia che non si ...

Migranti - Open Arms arrivata in Spagna : l’imbarcazione a Maiorca : Migranti, Open Arms arrivata in Spagna: l’imbarcazione a Maiorca “Dopo 4 giorni di navigazione la nave entra finalmente nel porto sicuro di Palma”, ha scritto il fondatore della ong Continua a leggere L'articolo Migranti, Open Arms arrivata in Spagna: l’imbarcazione a Maiorca proviene da NewsGo.

Migranti - nave Open Arms arrivata a Palma di Maiorca - : L'imbarcazione della ong con a bordo Josephina, la donna salvata da un naufragio e recuperata insieme ai cadaveri di un'altra donna e del suo bambino, è entrata nel porto spagnolo insieme alla "Astral"...

La nave Open Arms è arrivata a Palma di Maiorca - in Spagna : Dopo quattro giorni di navigazione e dopo le polemiche con la guardia costiera libica e Matteo Salvini The post La nave Open Arms è arrivata a Palma di Maiorca, in Spagna appeared first on Il Post.

Vitalizi : Di Maio - finalmente il giorno è arrivato - bye bye : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “finalmente è arrivato. Oggi è il giorno che gli Italiani aspettavano da 60 anni, quel momento fatidico che abbiamo regalato ai nostri cittadini in 100 giorni di Governo. #ByeByeVitalizi”. Lo scrive su Facebook, Luigi Di Maio. L'articolo Vitalizi: Di Maio, finalmente il giorno è arrivato, bye bye sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Di Maio taglia le pensioni d'oro Nel mirino assegni sui 4mila euro Quota 100 : arriva il super-bonus : pensioni d'oro, Di Maio: "Ddl al Senato la prossima settimana". Quota 100, nuove polemiche. E la Lega studia il super-bonus che... Segui su affaritaliani.it

L’annuncio di Di Maio : “Prossima settimana arriva la legge per tagliare le pensioni d’oro” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, annuncia che nella prossima settimana potrebbe approdare in Senato la proposta di legge per tagliare le cosiddette 'pensioni d'oro'. In settimana potrebbero esserci novità anche sui vitalizi e sul nuovo ad di Cassa Depositi e Prestiti.Continua a leggere