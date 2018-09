Detto fatto | alla corte di Bianca Guaccero arriva Jo Squillo

Detto fatto 2018 su RAI 2 con Bianca Guaccero : anticipazioni e cast : Bianca Guaccero è in questi giorni più che mai al centro dell’attenzione perché sta per raccogliere da Caterina Balivo (passata a Rai 1) il testimone di DETTO FATTO, il popolare programma del pomeriggio della seconda rete Rai. Per l’occasione la Guaccero sta rilasciando diverse interviste alla carta stampata, attraverso le quali si evince che – nonostante il cambio al timone – l’impianto di DETTO FATTO 2018 – ...

Bianca Guaccero è la nuova padrona di casa di “Detto Fatto”. Ecco tutte le novità di questa edizione : E’ Bianca Guaccero la nuova padrona di casa di “Detto Fatto”, un programma di successo del pomeriggio di Rai2, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che torna, con la settima edizione, da lunedì 10 settembre alle 14:00. Confermato, al fianco della conduttrice, Giovanni Ciacci, presenza fissa del programma sin dalla prima edizione. “Detto Fatto” torna con la sua formula consolidata e amata dal pubblico e la nuova conduttrice, Bianca ...

Detto fatto - i nuovi tutor : ci sono anche Jo Squillo - Raimondo Todaro e Filippo Nardi : Detto Fatto riparte da Bianca Guaccero. Lunedì 10 settembre, su Rai 2, il programma sui tutorial avrà una nuova timoniera... e tutor nuovi di zecca. Qualche nome ufficiale? Jo Squillo, che si occuperà di una rubrica di moda. Ma anche Filippo Nardi, che parlerà di tendenze maschili in Fatto di stile. Raimondo Todaro si ricongiungerà al "suo" Giovanni Ciacci (che continuerà a essere un grande protagonista, anche con la rubrica Che Ciacci ...

“Ecco cosa vedrete”. Detto fatto - la confessione di Bianca Guaccero : “È un momento di grande cambiamento nella mia vita, a livello lavorativo e umano. Provo gratitudine, gioia, curiosità di misurarmi con qualcosa che per me è nuovo, le novità sono un elisir di giovinezza, mi mantengono viva. E sono molto concentrata: devo studiare, imparare cose, mi sento come se fossi all’università. Sarà come frequentare tanti corsi che non ho mai potuto frequentare: corsi di cucina, moda, trucco”. L’attesa è finita, il ...

Detto fatto - Giovanni Ciacci a Blogo : "Il 10 settembre canterò Tocalo Tocalo - la canzone di Malgioglio. Il segreto del programma? Leggerezza e tanta ironia" : Giovanni Ciacci è il volto di Detto Fatto presente fin dalla primissima puntata del programma. Quest'anno, accanto a lui, come padrona di casa, non ci sarà più Caterina Balivo (in onda, invece, su Rai Uno) bensì Bianca Guaccero, nuovo volto della trasmissione. A margine della conferenza stampa, abbiamo incontrato Giovanni Ciacci che ci ha anticipato alcuni piccoli spoiler sulle puntate che andranno in onda. A partire dalla sua interpretazione di ...

