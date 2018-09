Destiny 2 | I Rinnegati | il pass annuale non introdurrà nuovi pianeti

Destiny 2 I Rinnegati aggiungerà pianeti al gioco? Bungie risponde : Il giorno per l'attesa nuova espansione di Destiny 2 è finalmente arrivato: la data odierna era indubbiamente segnata col pennarello rosso da parte di tutti i fan del titolo sviluppato da Bungie, che con I Rinnegati ha l'arduo compito di ripopolare un mondo di gioco che negli ultimi mesi ha visto una riduzione drastica del numero di utenti. La colpa è ovviamente da imputare a una serie di problematiche che lo sparatutto Sci – Fi si è trascinato ...

Destiny 2 dona nuova vita agli shader - la mossa di Bungie in vista de I Rinnegati : È ormai soltanto una questione di ore prima che Destiny 2 torni a solcare nuovamente la cresta dell'onda videoludica: la nuova espansione I Rinnegati è infatti pronta a fare il suo esordio a partire da domani, 4 settembre, e la curiosità dei fan della serie è indubbiamente tanta. Non è stato un primo anno memorabile per il titolo curato dai ragazzi di Bungie, che sono in sostanza chiamati a un vero e proprio riscatto, un cambio di marcia che ...

Contenuti esclusivi PS4 di Destiny 2 I Rinnegati : video - immagini e dettagli : Destiny 2 I Rinnegati uscirà il 4 settembre su PC, PS4 e Xbox One. Gli appassionati ormai hanno imparato bene a conoscere questa espansione, che però avrà dei Contenuti esclusivi per PS4. Sony ha inoltre messo a disposizione proprio Destiny 2 come gioco gratuito PlayStation Plus di settembre, già da ora è possibile scaricarlo gratuitamente. Quali Contenuti esclusivi avranno quindi i giocatori PS4? Innanzitutto il nuovo Assalto Broodhold: ...

Già ottenibili armi e armature di Destiny 2 I Rinnegati a causa di un bug : Destiny 2 sta per ricevere la sua più grande espansione di sempre: I Rinnegati. Il 4 settembre si avvicina e l'espansione uscirà per PS4, Xbox One e PC, qui tutti i dettagli. C'è solo un piccolo problema: pare che ci sia un bug che mette a disposizione alcune armi e armature dell'espansione in anticipo. Inoltre un datamine ha già svelato che arriveranno ben tre armi esotiche direttamente da Destiny 1. Attenzione spoiler: sappiate che in ...

Destiny 2: I Rinnegati si presenta nel suo trailer di lancio, il quale possiamo ritrovare qui di seguito.Stiamo parlando della terza espansione del gioco, ma anche della più grande, in arrivo il 4 settembre.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Bungie:

Grandi cambiamenti alle Mod di Destiny 2 I Rinnegati - Bungie spiega il nuovo sistema : Destiny 2 I Rinnegati apporterà davvero una lunga lista di cambiamenti quando arriverà su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 4 settembre. Bungie ha deciso anche di rinnovare il sistema delle Mod e ha mostrato le novità durante un recente livestream. Qui invece gli orari di download dell'espansione ed altre novità. Lo sviluppatore ne parla anche nell'ultimo aggiornamento settimanale, ecco tutte le novità sulle Mod di Destiny 2 I Rinnegati. Nel ...

Destiny 2 I Rinnegati : ecco quando sarà disponibile il nuovo raid : Manca sempre meno all'uscita de I Rinnegati, il nuovo DLC di Destiny 2 che sarà disponibile a partire dal prossimo 4 settembre. Come già sapevamo, il raid dell'espansione uscirà come di consueto in leggero ritardo, e solo oggi Bungie ha reso ufficiale la sua data di lancio.L'incursione Ultimo Desiderio, che si ambienterà nel cuore della nuova ambientazione "La Città Sognante", sarà disponibile a 10 giorni dal lancio de I Rinnegati, dal 14 ...

Annunciato orario download per Destiny 2 I Rinnegati - data per il Raid Last Wish : Tra poco più di una settimana sarà disponibile l'ultima grande espansione per Destiny 2, chiamata I Rinnegati. Precisamente il 4 settembre, ma finora gli appassionati non sapevano a che ora Bungie avesse previsto la manutenzione necessaria e il download del pacchetto. Come di consueto lo sviluppatore ha aggiornato tutti gli appassionati con un post settimanale sul sito ufficiale. Una parte di questi aggiornamenti è stata dedicata proprio agli ...

Destiny 2: I Rinnegati sale sul palco del Gamescom 2018 con un nuovissimo trailer, il quale possiamo vedere di seguito.Destiny 2: I Rinnegati è atteso per il lancio il 4 settembre, e in vista di esso è stato possibile provare la nuova modalità "Azzardo". Ma vediamo di seguito il comunicato stampa ufficiale di Bungie, riportato subito dopo il trailer:

Destiny 2 mostra il gameplay della modalità Gambit - alle 17 : 00 trailer per I Rinnegati : Destiny 2 I Rinnegati è vicino, il 4 settembre tutti potranno giocare alla nuova espansione. IGN ha pubblicato un lungo video della modalità Gambit. Si tratta di un’innovativa attività endgame competitiva e collaborativa. Al riguardo Scott Taylor, Project Lead di Bungie, aveva dichiarato “Sin dal lancio del franchise Destiny, abbiamo sempre cercato di creare esperienze innovative in grado di sfidare e premiare diversi tipi di giocatori e ...

Destiny 2 I Rinnegati : un leak svela tantissimi dettagli su storia - incursioni e assalti : Manca sempre meno all'arrivo dell'attesa espansione I Rinnegati per Destiny 2, che amplierà significativamente l'esperienza offerta dal titolo con un enorme ammontare di nuovi contenuti.Man mano che il lancio del DLC si avvicina, gli sviluppatori condividono ulteriori informazioni su I Rinnegati e quelle pubblicate all'interno del recente post "Settimanale di casa Bungie" hanno avuto lo spiacevole effetto di confermare gran parte di un leak ...

Trapelano tanti nuovi dettagli per Destiny 2 I Rinnegati su nomi - storia - Strike : Poco più di due settimane dividono gli appassionati da Destiny 2 I Rinnegati, l'importantissima espansione che arriverà per console e PC il 4 settembre. Oggi sono emersi un grande numero di dettagli sulla storia, Strike e molto altro. Questo leak in particolare è interessante per due ragioni. Innanzitutto, l'utente responsabile delle informazioni trapelate su Reddit, Ginsor, ha già riportato informazioni in passato su Destiny che si sono ...

Destiny 2 I Rinnegati : la modalità Azzardo introduce un nuovo sistema di ranking : In occasione del consueto post settimanale comparso sul blog dello studio, Bungie ha parlato oggi di alcune delle novità che ci aspettano con l'arrivo del DLC I Rinnegati di Destiny 2, che applicherà una piccola rivoluzione a tantissime meccaniche del gioco.Nel post, gli sviluppatori hanno voluto presentare il nuovo sistema di ranking che affiancherà la modalità Azzardo, la peculiare combinazione di PvP e PvE che si è dimostrata una delle ...

Variazioni Destiny 2 I Rinnegati - in arrivo ricompense più eque per le attività : La storia di Destiny 2 non è stata quella più felice mai narrata in mabito videoludico. Il titolo sviluppato dai ragazzi di Bungie era infatti chiamato a mantenere alta la qualità produttiva del suo predecessore, non riuscendo però a soddisfare le aspettative della propria community. La conseguenza è stata ovviamente quella di un lento ma progressivo abbandono delle lande del gioco da parte degli utenti, che hanno preferito spostarsi di fatto ...