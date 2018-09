Deschamps su podio Fifa Best Player | “Almeno un francese meritava la nomination”

calcioweb.eu

(Di martedì 4 settembre 2018) Anche il ct campione del mondo, Didier, ha detto la sua sull’esclusione dei francesi daldelAward. Il riconoscimento sarà una corsa a tre fra Ronaldo, Salah e Modric. Fuori, quindi, Griezmann e Mbappé, due di quelli che secondo il selezionatore transalpino avrebbero meritato almeno la nomination al premio: “Credo che i giocatori francesi meritassero la nomination, non solo per la vittoria del Mondiale, ma anche per la loro stagione. Mi dispiace per loro perché credo meritassero di essere almeno tra i primi tre”L'articolosu: “Almeno unla nomination” CalcioWeb.