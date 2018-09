Delusione Anthem | non si potrà modificare il volto del personaggio

optimaitalia

(Di martedì 4 settembre 2018) Il prossimo titolo di EA,, resta sulla cresta dell'onda. Sin dal suo annuncio ufficiale il gioco ha riscontrato un hype elevatissimo, grazie al suo stile e alle sue caratteristiche che ricalcano in pieno il trend seguito dai videogiochi di oggi: un mondo enorme da esplorare, multiplayer che permette di collaborare con altri protagonisti, grafica da dieci e lode e nemici enormi da sconfiggere. Si tratta indubbiamente del titolo di EA più atteso al momento.In una recente serie di tweet Michael Gamble, lead producer di, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la personalizzazione del proprioall'interno del gioco. Come ben saprete, il gioco sarà in larga parte multiplayer (anche se lo sviluppatore Bioware ha dichiarato come il single player non verrà assolutamente dimenticato). Ciò significa che sarà possibile creare da zero il proprio protagonista. Gamble ha ...