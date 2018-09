“Da perdere il fiato” Bomba sexy nuda a 63 anni | la foto vola sui social 

caffeinamagazine

(Di martedì 4 settembre 2018) Naike Rivelli ha voluto festeggiare il suo arrivo nella capitale russa così come è nel suo stile: in occasione della collaborazione della mamma Ornella Muti con la famosa compagnia di ballo dei bolshoi, l’artista ha accompagnato l’attrice a Mosca e lo ha comunicato a tutti i suoi fan. Dopo essere arrivate la Rivelli si è immortalata in unvideo dove si mostra insieme alla Muti, entrambe senza veli e super sensuali. Inutile dire che il web ha gradito non poco questo nuovo sguardo indiscreto sulle due splendide donne e hanno ricambiato come al solito con commenti e like sotto al post. Naike si mostra come mamma l’ha fatta e gli utenti di Instagram apprezzano. Non contenta, l’attrice hagrafato la mamma mentre indossa solo un paio di slip. I commenti sono tutti per Ornella: c’è chi la definisce ”intramontabile” e chi sostiene che, anche dopo i 60 ...