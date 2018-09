Ct Francia | “assurdo nessun francese a premio Fifa”

calcioweb.eu

: @gadlernertweet Gentile Lerner, tralasciando la boutade dell'agente, dei nostalgici e il complottismo sorosiano, ac… - LorenzoZacchi : @gadlernertweet Gentile Lerner, tralasciando la boutade dell'agente, dei nostalgici e il complottismo sorosiano, ac… - CAppestato : @Alessia51000273 @matteosalvinimi è stato il mio primo pensiero quanto ho visto questo post...assurdo,'sta gente ha… - salmerino2 : @GiorgiaMeloni ed io aggiungo : - all'interno del ns. Bel Paese abbiamo Politici, Partiti ed anche Giornalisti che… -

(Di martedì 4 settembre 2018) “Credo che unavrebbe meritato di essere fra i tre finalisti del. Non solo perché abbiamo vinto il Mondiale, ma anche per la stagione che abbiamo fatto. Sono molto deluso dalla Fifa”. Al ct dei Bleus campioni del mondo, Didier Deschamps, non va giù il fatto cheo dei suoi sia stato selezionato fra i candidati aldi miglior giocatore della scorsa stagione che verrà assegnato dalla federazione internazionale. Così, dal ritiro dellariunitasi per la prima volta dopo il trionfo di Mosca, fa presente la propria insoddisfazione. La rosa dei finalisti è emersa dopo le votazioni dei commissari e tecnici e dei capitani di tutte le nazionali e degli internauti. Toltosi il ‘rospo’, Deschamps (candidato aldi miglior allenatore) parla dei prossimi impegni di Nations League contro Germania e Olanda. “Ci siamo collocati ...