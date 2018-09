Crollo ponte | Toninelli | da ora concessionari obbligati a reinvestire

Crollo ponte : Bagnasco - FI - - da Toninelli accuse - ma pochi fatti concreti : "Di fronte a tragedie come queste sarebbe meglio evitare la polemica politica, ma quando si ascolta nell'Aula della Camera un ministro parlare di norme scandalose, opacità, segreti e mangiatoie, ...

Genova - Crollo del ponte : ira degli sfollati. E Toti attacca Di Maio : «Lui esterna - noi siamo con loro» : Urla e fischi di una cinquantina di evacuati dopo l’intervento del governatore ligure Toti: «Non potete trattarci come cani a cui buttare l'osso». Il sindaco Bucci: «Nuove abitazioni pronte entro fine settembre». Scontro tra governo e istituzioni locali

Calcutta - Crollo viadotto stradale : solo feriti/ Ultime notizie - miracolo in India dopo la caduta di un ponte : India, crolla ponte a Calcutta: diversi morti e numerosi feriti. Ultime notizie, in corso operazioni di salvataggio al Majerhat Bridge: si teme bilancio catastrofico(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 17:57:00 GMT)

Crollo ponte Morandi - Toninelli : "Rivedremo il sistema delle concessioni autostradali" : Il Crollo del Ponte di Genova dello scorso 14 agosto , che ha provocato 43 vittime tra cui 4 bambini, è stato "un evento inaccettabile. Sentiamo il dovere di fare il massimo per ricucire una città ...

Crollo ponte Morandi - Toninelli : “Ricostruzione ad Autostrade è follia - pagheranno loro ma costruirà lo Stato” : Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, assicura - riferendo alla Camera - che la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova spetterà allo Stato, ma che i costi saranno a carico di Autostrade per l'Italia, come parziale risarcimento per il tragico Crollo. Scontro in Aula sulle "pressioni, interne ed esterne", di cui Toninelli ha parlato in riferimento alla pubblicazione delle concessioni.Continua a leggere

Crollo ponte - Toti attacca Di Maio : "Lui parla - io fra gli sfollati" : Il presidente ligure risponde al vicepremier che da Napoli ha detto: "Gli sfollati hanno ragione a protestare"

Toninelli : Governo vuole giustizia per Crollo ponte Morandi : Roma – “Vogliamo che la citta’ torni alla sua quotidianita’. E vogliamo anche giustizia. Il Governo sente in modo profondo l’importanza di questa missione e andra’ avanti compatto finche’ i diritti e la sicurezza dei cittadini non torneranno a essere anteposti agli interessi privati di qualche grande potentato economico”. Cosi’ il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli ...

Genova - Crollo del Ponte Morandi Rabbia degli sfollati in Regione : «Vogliamo casa e rispetto» : Urla e fischi di una cinquantina di evacuati dopo l’intervento del governatore ligure Toti. Il sindaco Bucci: «Nuove abitazioni pronte entro fine settembre»

Crollo MORANDI - RIVOLTA SFOLLATI : “ANSALDO PRIMA DI NOI”/ Genova - Bucci e Toti : “demolizione ponte in 5 giorni : CROLLO ponte MORANDI: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:30:00 GMT)

Crollo ponte Genova - Toti : tra 5 giorni il progetto di demolizione : “Entro cinque giorni Societa’ Autostrade ci presentera’ il piano definitivo per la demolizione del ponte Morandi: verra’ illustrato alle commissioni tecniche e prima fra tutti alla Procura della Repubblica a cui spetta la decisione di dissequestrare le aree e di arrivare alla verita’ sulle cause della tragedia“: lo ha dichiarato il presidente della Regione e commissario per l’emergenza Giovanni ...

Crollo ponte - l'ira degli sfollati alla riunione di Comune e Regione : 'Rispetto - rispetto' : Un gruppo di genovesi rimasti senza casa a causa del Crollo di ponte Morand i ha chiesto e ottenuto di poter assistere alla riunione congiunta dei Consigli regionale e comunale dedicata al disastro. ...

Crollo ponte Morandi - Guardia di Finanza consegna alla Procura lista di nomi : Teleborsa, - Cominciano a delinearsi le responsabilità per il Crollo di Ponte Morandi a Genova. Il cedimento della struttura, avvenuto la vigilia di Ferragosto , ha provocato 43 morti. La Guardia di ...

Crollo ponte - Toti : 'Fra 5 giorni il piano per la demolizione' : 'Entro cinque giorni Società Autostrade ci presenterà il piano definitivo per la demolizione del ponte Morandi'. Lo dice il presidente della Regione e commissario per l'emergenza Giovanni Toti. 'Il ...

Crollo ponte Morandi - Guardia di Finanza consegna a Procura lista di nomi : Cominciano a delinearsi le responsabilità per il Crollo di Ponte Morandi a Genova . Il cedimento della struttura, avvenuto la vigilia di Ferragosto , ha provocato 43 morti. La Guardia di Finanza ha ...