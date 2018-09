Crollo Ponte Morandi | Toninelli | “Ricostruzione ad Autostrade è follia | pagheranno loro

Crollo Ponte - Toti attacca Di Maio : "Lui parla - io fra gli sfollati" : Il presidente ligure risponde al vicepremier che da Napoli ha detto: "Gli sfollati hanno ragione a protestare"

Toninelli : Governo vuole giustizia per Crollo Ponte Morandi : Roma – “Vogliamo che la citta’ torni alla sua quotidianita’. E vogliamo anche giustizia. Il Governo sente in modo profondo l’importanza di questa missione e andra’ avanti compatto finche’ i diritti e la sicurezza dei cittadini non torneranno a essere anteposti agli interessi privati di qualche grande potentato economico”. Cosi’ il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli ...

Genova - Crollo del Ponte Morandi Rabbia degli sfollati in Regione : «Vogliamo casa e rispetto» : Urla e fischi di una cinquantina di evacuati dopo l’intervento del governatore ligure Toti. Il sindaco Bucci: «Nuove abitazioni pronte entro fine settembre»

Crollo MORANDI - RIVOLTA SFOLLATI : “ANSALDO PRIMA DI NOI”/ Genova - Bucci e Toti : “demolizione ponte in 5 giorni : CROLLO ponte MORANDI: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:30:00 GMT)

Crollo Ponte Genova - Toti : tra 5 giorni il progetto di demolizione : “Entro cinque giorni Societa’ Autostrade ci presentera’ il piano definitivo per la demolizione del ponte Morandi: verra’ illustrato alle commissioni tecniche e prima fra tutti alla Procura della Repubblica a cui spetta la decisione di dissequestrare le aree e di arrivare alla verita’ sulle cause della tragedia“: lo ha dichiarato il presidente della Regione e commissario per l’emergenza Giovanni ...

Crollo Ponte - l'ira degli sfollati alla riunione di Comune e Regione : 'Rispetto - rispetto' : Un gruppo di genovesi rimasti senza casa a causa del Crollo di ponte Morand i ha chiesto e ottenuto di poter assistere alla riunione congiunta dei Consigli regionale e comunale dedicata al disastro. ...

Crollo Ponte Morandi - Guardia di Finanza consegna alla Procura lista di nomi : Teleborsa, - Cominciano a delinearsi le responsabilità per il Crollo di Ponte Morandi a Genova. Il cedimento della struttura, avvenuto la vigilia di Ferragosto , ha provocato 43 morti. La Guardia di ...

Crollo Ponte Genova : tutti i nomi di chi sapeva del pericolo : Crollo ponte Genova: sono circa 30 le persone che conoscevano i pericoli e le criticità del viadotto crollato e ora i loro nomi sono sulla scrivania del procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi. Li ha depositati la Guardia di Finanza che avrebbe messo insieme alti dirigenti del ministero delle Infrastrutture e responsabili locali, ma anche gli amministratori di Autostrade, che hanno avuto “cognizione” di ciò che sarebbe potuto accadere ...

Crollo Ponte Genova - i nomi delle persone che sapevano che il viadotto era a rischio : Chi sapeva delle criticità del ponte Morandi di Genova prima del Crollo del 14 agosto scorso? La Procura del capoluogo ligure ha reso noto di aver ricevuto una lista di almeno 25 nomi in cui compaiono dirigenti di Autostrade per l'Italia e Spea, funzionari del MIT e esponenti del governo locale. Tuttavia, ancora nessuno risulta iscritto nel registro degli indagati.Continua a leggere

Crollo Ponte Morandi : ecco i 13 nomi di chi conosceva i rischi : C'è un elenco di nomi di chi sapeva la condizione di pericolosità del ponte Morandi, crollato a Genova il 14 agosto provocando 43 morti. La Guardia di finanza ha consegnato alla procura un elenco di ...