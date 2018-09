Crollo ponte Morandi | la contestazione degli sfollati

Trasporti verso Genova dopo il Crollo del ponte Morandi - le proposte dei Versi savonesi : In questi giorni è comparso l'annuncio della gratuità autostradale fra Albisola e Genova a causa del gravissimo disastro del ponte Morandi. Commentano i Verdi savonesi: ' Noi Verdi Liguri, consci ...

Genova - spuntano i nomi di chi sapeva che il ponte era a rischio Crollo : Poco meno di trenta nomi. La lista di chi sapeva con certezza dei rischi e delle criticità legati al ponte Morandi crollato a Genova il 14 agosto. Il documento è arrivato in procura dopo le indagini e ...

Crollo ponte Morandi Genova : i 13 nomi di chi sapeva/ Ultime notizie - conoscevano le condizioni del viadotto : Crollo ponte Morandi: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 08:52:00 GMT)

Crollo ponte Genova - Toti : nuovo viadotto a Natale 2019 : In merito ai resti del ponte Morandi a Genova, “anche se i due mesi che dicevo sono realistici, nella peggiore delle ipotesi mi aspetto che la demolizione completa si concluda entro dicembre di quest’anno. Inizio 2019 per avere il progetto del nuovo ponte. Natale per inaugurarlo. Siamo nelle condizioni di poterlo fare“: lo ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera il presidente della Regione Liguria Giovanni ...

Crollo ponte : nuovo rimpallo responsabilità autostrade-ministero. Chi trascurò gli allarmi? : Il Politecnico di Milano presentò il progetto sui sensori da installare sul ponte Morandi, per monitorarlo. Il progetto fu sottoposto al Mit il 31 0ttobre 2017 e votato solo l'11 giugno 2018, spiega ...

Crollo ponte - Autostrade : nessuno segnalò alcuna urgenza : 'nessuno ravvisò, analogamente al progettista, elementi di urgenza'. Lo sottolinea Autostrade per l'Italia in una nota relativa alla relazione del Politecnico di Milano, richiesta dal progettista di ...

Fastweb comunica le agevolazioni per gli utenti colpiti dal Crollo del ponte Morandi : Fastweb ha comunicato le agevolazioni previste per gli utenti che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni in seguito al drammatico crollo del ponte Morandi di Genova. Ecco cosa prevedono i provvedimenti. L'articolo Fastweb comunica le agevolazioni per gli utenti colpiti dal crollo del ponte Morandi proviene da TuttoAndroid.

Crollo ponte - Autostrade : Mit non segnalò alcuna urgenza : "Nessuno ravvisò elementi di urgenza da segnalare ad Autostrade". Lo sottolinea Aspi in una nota relativa alla relazione del Politecnico di Milano sull'installazione di alcuni sensori per consentire di studiare il comportamento dei sistemi bilanciati (9 e 10) del viadotto Polcevera, attraverso approfondimenti tecnico-sperimentali. "Tale raccomandazione - sottolinea la società - fu accolta dal ...

Gianluca Ardini appeso per ore dopo Crollo ponte Genova/ “Miracolo - volevo conoscere mio bimbo” (Pomeriggio 5) : Gianluca Ardini appeso per ore sotto il ponte Morandi crollato il 14 agosto scorso: "sono stato miracolato, volevo conoscere mio figlio". Il racconto del camionista e della compagna Giulia(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 17:33:00 GMT)

Crollo ponte Morandi - i tecnici di Autostrade nella zona del disastro - : Gli incaricati della società hanno avuto accesso per la prima volta alla zona per un sopralluogo. Lo scopo: "limare" il piano di abbattimento presentato il 31 agosto

Crollo ponte Morandi - Toti : Ricostruzione spetta ad Autostrade : Teleborsa, - "Al momento Autostrade resta un interlocutore" per la Ricostruzione del Ponte Morandi di Genova, crollato la vigilia di Ferragosto A parlare Giovanni Toti , Presidente della Regione ...