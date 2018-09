Crollo Genova | bagarre alla Camera sulle pressioni subite da Toninelli

Genova - Crollo del ponte : ira degli sfollati. E Toti attacca Di Maio : «Lui esterna - noi siamo con loro» : Urla e fischi di una cinquantina di evacuati dopo l’intervento del governatore ligure Toti: «Non potete trattarci come cani a cui buttare l'osso». Il sindaco Bucci: «Nuove abitazioni pronte entro fine settembre». Scontro tra governo e istituzioni locali

Crollo MORANDI - RIVOLTA SFOLLATI : “ANSALDO PRIMA DI NOI”/ Genova - Bucci e Toti : “demolizione ponte in 5 giorni : CROLLO ponte MORANDI: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:30:00 GMT)

Crollo ponte Genova - Toti : tra 5 giorni il progetto di demolizione : “Entro cinque giorni Societa’ Autostrade ci presentera’ il piano definitivo per la demolizione del ponte Morandi: verra’ illustrato alle commissioni tecniche e prima fra tutti alla Procura della Repubblica a cui spetta la decisione di dissequestrare le aree e di arrivare alla verita’ sulle cause della tragedia“: lo ha dichiarato il presidente della Regione e commissario per l’emergenza Giovanni ...

Crollo ponte Genova : tutti i nomi di chi sapeva del pericolo : Crollo ponte Genova: sono circa 30 le persone che conoscevano i pericoli e le criticità del viadotto crollato e ora i loro nomi sono sulla scrivania del procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi. Li ha depositati la Guardia di Finanza che avrebbe messo insieme alti dirigenti del ministero delle Infrastrutture e responsabili locali, ma anche gli amministratori di Autostrade, che hanno avuto “cognizione” di ciò che sarebbe potuto accadere ...

Trasporti verso Genova dopo il Crollo del ponte Morandi - le proposte dei Versi savonesi : In questi giorni è comparso l'annuncio della gratuità autostradale fra Albisola e Genova a causa del gravissimo disastro del ponte Morandi. Commentano i Verdi savonesi: ' Noi Verdi Liguri, consci ...

Crollo ponte Genova - Toti : nuovo viadotto a Natale 2019 : In merito ai resti del ponte Morandi a Genova, “anche se i due mesi che dicevo sono realistici, nella peggiore delle ipotesi mi aspetto che la demolizione completa si concluda entro dicembre di quest’anno. Inizio 2019 per avere il progetto del nuovo ponte. Natale per inaugurarlo. Siamo nelle condizioni di poterlo fare“: lo ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera il presidente della Regione Liguria Giovanni ...