Crolla un ponte a Calcutta | auto sotto le macerie | ci sono morti e feriti

India - Crolla ponte a Calcutta : vittime e veicoli sotto le macerie [GALLERY] : 1/7 ...

Crolla ponte a Calcutta : numerosi feriti - si temono 5 vittime Video : Il viadotto si è incrinato all’improvviso. L’incidente è avvenuto a Majerhat, un’area a sud della città. Salvate le persone rimaste intrappolate sotto le macerie

India - Crolla ponte a Calcutta : diversi morti/ Ultime notizie - in corso operazioni di salvataggio : India, crolla ponte a Calcutta: diversi morti e numerosi feriti. Ultime notizie, in corso operazioni di salvataggio al Majerhat Bridge: si teme bilancio catastrofico(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 14:54:00 GMT)

È Crollata una parte di un ponte a Calcutta - in India : non ci sono ancora notizie confermate su morti e feriti : È crollata una parte di un ponte a Calcutta, in India: alcune auto che lo stavano attraversando sono cadute e si teme che qualcuno possa essere rimasto intrappolato tra le macerie. Per ora i soccorritori non hanno dato informazioni certe The post È crollata una parte di un ponte a Calcutta, in India: non ci sono ancora notizie confermate su morti e feriti appeared first on Il Post.

Crolla un ponte a Calcutta - in India. I media locali : "Almeno cinque morti" : È Crollato un viadotto a Calcutta, in India, nell'area di Majerhat, a sud della città. Secondo l'agenzia indiana ZeeNews i morti sarebbero almeno cinque. Tanti i feriti imprigionati sotto le macerie. Lo ha riferito la polizia indiana senza fornire dettagli su eventuali vittime. La dinamica della vicenda è molto simile a quella del ponte Morandi di Genova.I soccorsi - riporta il Times of India - sono a lavoro per salvare le ...

Crolla ponte a Calcutta - morti e feriti : 14.29 E' Crollato un viadotto a Calcutta, nell'area di Majerhat, a Sud della città. Ci sarebbero molte vittime, secondo quanto riferiscono i media locali. Numerosi anche i feriti imprigionati sotto le macerie. Si tratterebbe di una dinamica simile a quella del ponte Morandi di Genova.

Ponte Crollato - la protesta degli sfollati in Regione. Toti : “Piano di demolizione entro 5 giorni” : È iniziata con un minuto di silenzio la seduta congiunta del Consiglio regionale della Liguria e del Consiglio comunale di Genova per il crollo del Ponte Morandi convocata a Genova nella sede regionale per fare il punto sulla tragedia. L’obiettivo è votare all’unanimità un ordine del giorno che indichi le priorità d’intervento al Governo. Prima del...

Ponte Crollato - la protesta degli sfollati in consiglio : '50 anni di servitù, 2 settimane di sofferenze' la denuncia. Toti, fra 5 giorni progetto demolizione - "Rispetto, rispetto...Veniamo prima noi delle imprese, veniamo prima noi della viabilità', ci ...

Ponte Crollato - in arrivo misure speciali per Genova : Dopo il disastro del Ponte Morandi, il governo sta èensando a misure speciali per Genova. 'Assolutamente si, stiamo analizzando la situazione. Ci sarà anche un Consiglio dei Ministri e si inizierà a ...

Crollo Ponte Morandi; Enzo Siviero : “Quel ponte non poteva Crollare da solo” : Crollo ponte Morandi; Enzo Siviero: “Quel ponte non poteva crollare da solo, per questo valuto l’ipotesi esplosione. Chi parla male di Morandi parla senza sapere, dal 14 agosto gli ingegneri sono diventati 60 milioni. Demolire la parte che resta è una cosa assurda, sia dal punto di vista economico che sociale” Il Prof. Enzo Siviero (ingegnere, architetto e docente) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da ...

'Quattro ore sotto al ponte Morandi Crollato. Ora abbiamo deciso di sposarci' : Sono rimasti per 4 ore sotto le macerie del ponte di Genova , ma fortunatamente sono riusciti tutti e due ad uscirne sani e salvi. Un vero miracolo per l'ucraina Natasha Yelina, 43 anni, e il moldavo ...

Macron specula anche sui morti : "Crolla il ponte e l'Italia incolpa la Ue" : Prosegue il match con Salvini. Che replica: "È solo un ipocrita" Migranti, Macron replica a Salvini. "Sì, sono il suo avversario"

Macron ai populisti : "Crolla un ponte? Colpa della Ue"Salvini : pensi ai francesi - ha sondaggi al minimo : Il presidente francese torna a prendere di mira coloro i quali "dicono che tutti i problemi vengono dall'Europa. C'è chi dimentica quello che l'Europa ha portato in 70 anni, e vuole soltanto una cosa: la chiusura nazionalista dietro ogni piccola cosa che ci separa". E il ministro risponde...