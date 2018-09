Crolla ponte a Calcutta | auto e persone intrappolate sotto le macerie

“Come Genova!”. Viene giù tutto - Crolla un ponte : ci sono morti e feriti. Terribile tragedia - ecco dove : Una tragedia analoga a quella di Genova. Ancora un ponte che Viene giù. Un viadotto che crolla e miete vittime. Terrore e paura. Ennesima tragedia. Questa volta in India, a Calcutta, dove pochi minuti fa è venuto giù un ponte a poche centinaia di chilometri a sud-est dalla città indiana. Lo ha riferito la polizia indiana senza fornire dettagli su eventuali vittime. I media locali parlano però di morti e feriti. Il crollo della sezione, di circa ...

Calcutta - Crolla il ponte Majerhat. Imprecisato il numero delle vittime e dei veicoli intrappolati sotto le macerie : crolla un ponte a Calcutta, in India. A cedere è stata una parte del ponte Majerhat. Stando alle prime informazioni riportate dalla stampa locale, almeno nove persone sono state ricoverate in condizioni critiche e diversi veicoli, compreso un bus, sono intrappolati sotto le macerie. Polizia, esercito e vigili del fuoco sono stati chiamati sul posto per le operazioni di soccorso e salvataggio. Il ponte si trova sulla trafficata Diamond Harbour ...

