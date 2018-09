Courtois | ' Chelsea? Real Madrid di un altro livello A Stamford Bridge vedevo l' hotel

Chelsea - ufficiale Kovacic. Courtois va al Real - Sarri si consola con Kepa : I Blues hanno annunciato l'accordo per lo scambio tra il portiere belga e il centrocampista croato. Il portiere basco, pagato 80 milioni, è il più caro di sempre

Ufficiale Courtois al Real Madrid - Kovacic come contropartita al Chelsea : Milan beffato - i dettagli dell’operazione : Thibaut Courtois è un nuovo giocatore del Real Madrid, nell’affare con il Chelsea è compreso il prestito di Kovacic: beffato il Milan che puntava al centrocampista croato Ad un giorno dalla chiusura del calciomercato in Premier League il Chelsea piazza due colpi. In mattinata il pagamento della clausola rescissoria di Kepa, ben 80 milioni, ha regalato a Sarri un nuovo portiere. Via libera dunque per l’addio di Courtois che si è ...

Calciomercato Chelsea - arriva Kepa : il portiere più caro di sempre. Courtois al Real Madrid? : Dalla Spagna arrivano conferme, e anche Marca lo scrive. Kepa verso il Chelsea di Sarri, che pagherà la clausola di 80 milioni e lo trasformerà nel portiere più pagato della storia. Lui, fino a ...

Calciomercato : Courtois verso il Real - Chelsea su Oblak : Il valzer dei portieri è appena cominciato e promette sorprese. Il Chelsea a breve dovrebbe rimanere senza portiere, perché Thibaut Courtois è fermamente deciso a tasferirsi nel Real Madrid, come ripete ormai da mesi. Per questo il club di Londra ha già pronti 100 milioni per coprire interamente la clausola rescissoria di Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid. A ore la situazione si sbloccherà, garantisce il Mundo deportivo, dopo ...

Calciomercato Chelsea - Sarri : 'Courtois rimanga solo se motivato - ne parleremo faccia a faccia' : Una sconfitta dolorosa che costa il primo trofeo della stagione, non se l'era immaginato così Maurizio Sarri il suo debutto a Wembley . Il Manchester City ringrazia Aguero e si prende il ...

Chelsea - Sarri furioso con Courtois : il manager dei blues programma un faccia a faccia con il portiere belga : Il portiere belga ha chiesto al proprio agente di forzare la mano con il Chelsea, situazione che non è piaciuta a Maurizio Sarri Situazione difficile in casa Chelsea per Maurizio Sarri che, dopo il ko nella finale del Community Shield contro il City, deve adesso fare i conti con il caso Courtois. Il portiere è atteso a Cobham lunedì, lì incontrerà il manager ex Napoli per esporgli le sue volontà circa il suo futuro. Su di lui c’è il ...