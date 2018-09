Teatro - presentato ' Così parlò Bellavista' : parlano i protagonisti - : ... ingegnere, ma votato alla scienza umanista che ha sempre cercato di divulgare i canoni della filosofia greca in tutti i ceti sociali anche in quelli meno abbienti. De Crescenzo è sempre stato al ...

Così parlò Bellavista al San Carlo De Crescenzo festeggia i 90 anni : Ci sono film che hanno fatto la storia di Napoli. In cima alla lista c'è sicuramente 'Così parlò Bellavista' di e con Luciano De Crescenzo. Per festeggiare i 90 anni dello scrittore al San Carlo va in ...