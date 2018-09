Cosa portare nello Zaino Tech Estate/Inverno con tanti accessori utilissimi : Che sia Estate o Inverno il modo migliore per portarsi dietro il nostro armamentario tecnologico e non è uno Zaino piccolo, leggero ma capiente e resistente. Ecco alcuni consigli su Cosa portarsi in vacanza di tecnologico Ecco lo Zaino Tech Estate/Inverno con tanti accessori utilissimi Anche se l’Estate è ormai alle battute finali per molti […]

“Siete scorretti!”. Ryanair - viaggiatori infuriati. Fate attenzione. Cambia tutto. Il nuovo regolamento è retroattivo. Ecco Cosa potete portare a bordo : Sta generando confusione e rabbia tra i viaggiatori il nuovo regolamento per i bagagli di Ryanair. Di fatto finisce un’era. Dal primo novembre non sarà più possibile infatti portare a bordo gratuitamente i trolley fino a 10 chili. Ma come funzionerà d’ora in poi? La compagnia di volo low-cost ha pubblicato sul proprio sito le risposte ai dubbi più frequenti dei passeggeri sulle nuove regole. Prima tutti i clienti che non avevano ...

Cosa portare su un'isola deserta? : Domenica ho ascoltato una puntata del programma di Radio3 intitolato L’isola deserta. La conduttrice è Chiara Valerio, che dev’essere un tipo in gamba per cavarsela chiedendo ai suoi interlocutori che libro, che film e che disco porterebbero su un’isola deserta. L’interlocutore era Gianni Amelio e a

Temporali e fulmini : come ci dobbiamo comportare? Ecco Cosa fare e Cosa no : In molte zone italiane questa estate sta portando temperature e Temporali tropicali. Grandi bombe d’acqua che durano anche poco, per far tornare poi il sole e il caldo afoso che sta contraddistinguendo questo 2018. Ma come dobbiamo comportarci quando c’è un temporale, vista la sua aggressività e la presenza forte di tuoni e fulmini? Inq queste settimane ci sono stati diversi casi di persone colpite proprio da fulmini. La Protezione ...

Cosap - la Cia : 'La Provincia faccia un passo indietro - l'agricoltura non può sopportare altre tasse' : Senza voler entrare in merito alla querelle politica, ma solo ed esclusivamente a tutela del settore che rappresentiamo, chiediamo dunque alla Provincia di fare un passo indietro' . ' Confidiamo in ...

Beauty in Trentino : Cosa portare in alta quota e l'esperienza della Forest Therapy : Sun Sport Roll-on Sun Fluid, Lancaster Formato compatto e XS per il solare roll-on per gli sportivi che riparare soprattutto le zone più piccole e delicate, come naso e orecchie, e resiste al sudore. ...

Chelsea - Sarri si presenta : “proverò a portare il mio stile in Premier - il mio obiettivo è vincere qualCosa” : L’allenatore toscano ha parlato per la prima volta dopo l’ufficialità del suo passaggio al Chelsea, non dimenticando il suo periodo napoletano “Innanzitutto devo dire grazie alla gente di Napoli perché mi hanno aiutato in ogni modo in questi tre anni. Li amo molto, li amerò per sempre“. LaPresse/PA Maurizio Sarri non dimentica Napoli nella sua prima intervista da allenatore del Chelsea: “sono stato fortunato a ...

Mamme smart : Cosa portare via in valigia - la lista beauty per la famiglia : Una valigia per due (ma anche per tre o quattro). È il grande allenamento mentale (e pratico) che una mamma deve affrontare tutte le volte che vede avvicinarsi il giorno della partenza per le vacanze. E, di solito, la preparazione del beauty case è una delle prove più difficili da superare. I prodotti di bellezza da «imbarcare», inevitabilmente, si moltiplicano perché, si sa, la pelle di un bimbo ha necessità molto diverse da quelle di un ...

Cosa scrivono in Spagna sulla trattativa per portare Cristiano Ronaldo alla Juve : Che Cristiano Ronaldo sia rimasto colpito dagli applausi dell’Allianz Stadium non è una notizia nuova. Che quell’emozione possa aver contribuito ad annoverare la Juventus tra le possibili mete future del portoghese non era affatto scontato. Eppure per la stampa portoghese e per Marca, uno dei principali quotidiani sportivi spagnoli, Torino sarebbe balza in cima ai desideri del più forte giocatore del mondo. La ...