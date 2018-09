Corea del Sud | crescita Pil secondo trimestre al 2 | 8% annuo

LG G5 si aggiorna ad Android Oreo in Corea del Sud : L'update Ad Android Oreo per LG G5 al momento è stato rilasciato solo in Corea del Sud ma presto dovrebbe arrivare anche sui modelli degli altri Paesi L'articolo LG G5 si aggiorna ad Android Oreo in Corea del Sud proviene da TuttoAndroid.

Corea del Sud : per Son niente servizio militare grazie al trionfo ai Giochi Asiatici : Il giocatore del Tottenham vince in finale contro il Giappone, 2-0, e ottiene l'esenzione dalla leva obbligatoria per 22 mesi

Niente leva militare per Son - la Corea del Sud vince i Giochi Asiatici : reazione commovente del giocatore del Tottenham [VIDEO] : La Corea del Sud U23 vince i Giochi Asiatici battendo il Giappone in finale, Son così evita il servizio militare Sospiro di sollievo per Son Heung Min, il talento del Tottenham infatti non dovrà rispondere alla chiamata del servizio militare come richiesto dalla legge. L’unico modo per evitarlo sarebbe stato quello di aver “Chiari ed elevati meriti sportivi” e così è stato, dopo la vittoria dei Giochi Asiatici. La Corea ...

Giochi Asiatici - oro per la Corea del Sud : Son evita il servizio militare : Una vittoria che va oltre l'aspetto sportivo, quella ottenuta dalla Corea del Sud ai Giochi Asiatici disputati in Indonesia. La medaglia d'oro infatti significa, per i giocatori Coreani, aver evitato ...

Corea del Sud - Son trionfa ai Giochi Asiatici ed evita il servizio militare : A Giacarta è finalmente terminato l'incubo di Son. Il calciatore del Tottenham ha trionfato ai Giochi Asiatici con la sua Corea del Sud evitando così il pericolo del servizio militare che avrebbe ...

Corea del Sud - quando il matrimonio è di massa. Le foto : Che effetto fa giurarsi amore eterno insieme ad altre migliaia di coppie? Quattromila per l’esattezza, arrivate da ogni parte del mondo. È accaduto in Corea del Sud, all’interno del Cheongshim Peace World Center di Gapyeong. Le nozze di massa, denominate «Hyojeong Holy Blessing Ceremony» sono state organizzate, quest’anno come in quelli precedenti, per commemorare il sesto anniversario della morte di Sun Myung-moon, noto come ...

La Corea del Sud bandisce il caffè nelle scuole - : La misura sarà effettiva dal 14 settembre, e segue una campagna del governo del Paese per promuovere un'alimentazione più sana tra i giovani

Gli amputano una mano per il sushi / Infezione batterica da pesce crudo : il caso in Corea del Sud : Gli amputano una mano per il sushi, Infezione batterica da pesce crudo: il caso in Corea del Sud a Jeonju nel sud di Seoul, colpito un uomo di settantuno anni diabetico.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:59:00 GMT)

Dazi : gli Usa esentano Corea del Sud - Brasile e Argentina : I Dazi sull'alluminio e l'acciaio imposti dagli Stati Uniti sono "appropriati e necessari" per la sicurezza nazionale. E' quanto afferma l'amministrazione del presidente Donald Trump, garantendo allo ...

Corea del Nord - Trump : Cina complica relazioni con Pyongyang : Il presidente americano Donald Trump ha accusato la Cina di complicare le relazioni tra Washington e Pyongyang, mentre i colloqui sulla denuclearizzazione della Corea del Nord si sono bloccati. "...

Corea del Nord - Kirill ringrazia Kim Jong-un : ... dopo una visita di Kim Jong Il a Mosca , come segnale di distensione politica nei confronti del Cremlino. Il regime di Pyongyang, infatti, è noto per la durezza con cui ha cercato di eliminare ogni ...

Nucleare : la Corea del Nord resta una “minaccia grave e imminente” : Secondo l’annuale rapporto del Ministero della Difesa giapponese, la Corea del Nord continua a essere una “minaccia grave e imminente“: “Non c’è alcun cambiamento nella nostra constatazione della minaccia rappresentata dalle armi nucleari e dai missili NordCoreani“, rileva il report. “Noi non possiamo ignorare il fatto che, ancora oggi, Pyongyang possiede diverse centinaia di missili che hanno alla loro ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : i convocati dell’Italia per la rassegna iridata in Corea del Sud : Ufficializzati tutti i convocati dell’Italia ai Mondiali di Tiro a volo: come anticipato dando uno sguardo alle entry list di qualche giorno fa, ci sono tutti i grandi nomi azzurri delle diverse specialità. La rassegna iridata di Changwon, in Corea del Sud, assume ancora maggior importanza dato che assegnerà le prime carte olimpiche per Tokyo 2020: in palio quattro pass per ciascuna specialità olimpica (nel trap misto quindi qualifica per ...

Corea del Nord - giapponese liberato 'per motivi umanitari' : La Corea del Nord ha deciso di liberare "per motivi umanitari" ed espellere Tomoyuki Sugimoto, un giapponese 39enne arrestato in seguito a un "crimine" non meglio precisato contro il Paese. L'ipotesi ...