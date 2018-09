Coppa Italia | ecco il programma del quarto turno

Basket - SuperCoppa Italiana 2018 maschile : quando e dove si gioca? Programma - date - orari e tv : La Supercoppa Italiana del 29 e 30 settembre aprirà la stagione del Basket di club italiano a livello maschile. Quattro le formazioni impegnate nell’ultimo weekend prima dell’apertura del campionato di Serie A: i campioni d’Italia dell’A|X Armani Exchange Milano, i finalisti degli ultimi playoff della Dolomiti Energia Trento, i vincitori della Coppa Italia 2018 della Fiat Torino e l’avversaria di quest’ultima ...

CALCIO / Coppa Italia. La sagra del gol non fa felice il Ravenna - passa l'Imolese : La cronaca del match. Pronti via e Galuppini svernicia la traversa dal limite. Poi è pioggia di reti: comincia Lanini, imbeccato da una verticalizzazione di Belcastro che affetta la difesa del ...

Calcio Coppa Italia Promozione : avanti l'Enna eliminate Barrese e Don Bosco 2000 Aidone : Con il punteggio di 4-1 l'Enna vince anche la gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia contro la Barrese e continua in modo convincente il suo cammino in questa competizione.Per la cronaca le reti sono arrivate tutte nella ripresa.A segnare per prima è stata l'Enna con un imperioso colpo di testa di Diop. Ma poi arriva il pareggio della Barrese con il neo entrato De Simone ...

Calcio. Coppa Italia di Eccellenza : la web-cronaca di Pietra Ligure - Imperia : Pietra Ligure - Imperia 0-1 - 7' Faedo 14' Problemi per Bottino, intervento in corso dello staff medico biancazzurro. 11' Reazione del Pietra con un diagonale di Zunino, pallone che sfila a lato ma ...

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score : squadre in campo - si gioca! (1^ turno) : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle quattro partite in programma oggi in altrettanti gironi della prima fase (domenica 2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 15:59:00 GMT)

RISULTATI Coppa Italia SERIE C / Diretta gol live score delle partite : il posticipo di Potenza : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: Diretta gol live score delle quattro partite in programma oggi in altrettanti gironi della prima fase (domenica 2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 13:43:00 GMT)

Imolese Ravenna/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario e risultato live (Coppa Italia) : diretta Imolese Ravenna, Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la Coppa Italia Serie C 2018-2019, terza giornata nel girone E(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 10:31:00 GMT)

Serie D Coppa Italia - Il Fasano di scena in esterno contro la Fidelis Andria : Per la cronaca la vincente affronterà domenica prossima il Gravina in esterno per il primo turno di Coppa Italia. Fischio d'inizio fissato alle ore 18 con la direzione di gara affidata Jacopo ...

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (oggi 2 settembre) : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle quattro partite in programma oggi in altrettanti gironi della prima fase (domenica 2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 06:51:00 GMT)

Freestyle - Coppa del Mondo 2019 : due italiani presenti all’esordio della stagione a Cardrona : Siamo ancora in estate, ma l’aria di sport invernali si avvicina: un paio di mesi e si accenderà il circo bianco. Nel frattempo però è già il momento dell’esordio per quanto riguarda lo sci Freestyle: prende il via la Coppa del Mondo di big air, a Cardrona, in Nuova Zelanda. Il programma prevede le run di qualificazione previste mercoledì 5 ottobre e le finali venerdì 7 settembre. Saranno due gli azzurri presenti in terra ...

Coppa Italia tra Modica Calcio e Atletico Scicli a Ragusa : E' confermato. Il return match di Coppa Italia tra il Modica Calcio e l'Atletico Scicli si giochera' domenica 16 settembre sul neutro di Ragusa

Canoa slalom - Coppa del Mondo 2018 : si riparte da Tacen - l’Italia punta su Stefanie Horn : La Coppa del Mondo di Canoa slalom riparte da Tacen (Slovenia), dove questo fine settimana si svolgerà la quarta tappa stagionale. l’Italia cercherà di tornare protagonista dopo la prova opaca di Augusta e per farlo si affiderà anche a diversi giovani. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive azzurre per questa gara. Nel kayak la punta sarà ancora Stefanie Horn, che proverà a ripetere la prestazione di Cracovia, in cui riuscì a centrare uno ...

Coppa Italia - la sfida tra Savignanese e Cesena si giocherà a Cesenatico : Si disputerà allo stadio 'Moretti' di Cesenatico la sfida tra Savignanese e Cesena, valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie D. Ancora sconosciuto l'orario della partita: il fischio d'...

Lega Serie A - il 12 settembre assemblea sui diritti tv esteri della Coppa Italia : Prima assemblea stagionale in vista per la Lega Serie A: si parlerà dei diritti esteri della Coppa Italia e della SuperCoppa L'articolo Lega Serie A, il 12 settembre assemblea sui diritti tv esteri della Coppa Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.