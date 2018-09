Conti pubblici | Salvini | “Rispetteremo impegni su flat tax | quota 100 e accise

La Lega cerca l’intesa sui Conti pubblici. Il segretario vuole il deficit al 2% del Pil : Stamane Matteo Salvini riunisce al Viminale gli esperti economici per decidere le richieste della Lega sulla Legge di Bilancio. Saranno proposte che dovranno essere conciliate con quelle dei Cinque Stelle e del ministro dell’Economia Giovanni Tria: una mediazione che servirà a non scongiurare la deflagrazione della maggioranza giallo-verde. «Certo ...

Mef. Conti pubblici ok - fabbisogno in flessione : Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia. "Per agevolare il confronto con il risultato del mese di agosto 2017 - spiega il Mef - si evidenzia che lo scorso anno furono erogati circa 3,9 miliardi ...

Conti pubblici : Candiani - sfiorare il tre per cento non vuol dire sforarlo : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Salvini ha parlato di 'sfiorare' il tre per cento che non vuol dire sforare. Significa che noi abbiamo il dovere molto semplice di dare ai cittadini delle risposte, non possiamo farci imbrigliare da regole squisitamente alchimistiche definite dall'Unione europea che pa