Con l’intonaco marocchino | si possono realizzare splendidi complementi | eccoli tutti

(Di martedì 4 settembre 2018) In Marocco, il Tadelakt è un intonaco speciale. Rivestimento murale a base di calce, viene impiegato per dipingere gli interni come gli esterni di abitazioni ed edifici. E, impermeabile e brillante com’è, da vedersi è proprio bello. Sa di hammam, il Tadelakt. Sa di palazzi marocchini, di rawdah e di un’eleganza senza fine. Rifinito con ciottoli di fiume e trattato con sapone nero a base d’olio d’oliva, è da sempre un importante elemento dell’architettura locale. Oggi, però, quel suo aspetto morbido e quelle sue delicati onde, li troviamo anche in una collezione d’arredo. Che è straordinaria, e vien dalla Finlandia. Fonte: Tuomas Markunpoika Contra Naturam, questo il nome dell’originale collezione, nasce dalla geniale mente di Tuomas Markunpoika, finlandese di Jyvaskyla. Laureato al Lahti Institute of Design e cresciuto professionalmente ad ...