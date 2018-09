Come funzioneranno gli ecopass a Roma

agi

(Di martedì 4 settembre 2018) Riparte oggi l'attività dell'Assemblea Capitolina, dopo quasi un mese di ferie, con la discussione della delibera, destinata a sollevare polemiche, sulle linee guida in materia di pedaggio veicolare per l'accesso al centro storico cittadino: il cosiddetto 'congestion charge' o 'ecopass'. Un testo, proposto dal gruppo M5s, di cui si discute da tempo e che ha scatenato le critiche delle opposizioni, in testa il gruppo Pd capitolino, che con diversi esponenti parla di un nuovo "balzello" che "colpisce le periferie". Mafunzionerebbe il nuovo sistema di accesso a pagamento al centro storico? Oggi l'ingresso di automobili e bus all'area centrale della città e in alcuni quartieri della movida è regolato da una serie di Zone a Traffico Limitato, con sistemi di abbonamento per ...