Come funzioneranno gli ecopass a Roma : Riparte oggi l'attività dell'Assemblea Capitolina, dopo quasi un mese di ferie, con la discussione della delibera, destinata a sollevare polemiche, sulle linee guida in materia di pedaggio veicolare per l'accesso al centro storico cittadino: il cosiddetto 'congestion charge' o 'ecopass'. Un testo, proposto dal gruppo M5s, di cui si discute da tempo e che ha scatenato le critiche delle opposizioni, ...