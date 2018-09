Classifica Vuelta 2018 La maglia rossa e le altre graduatorie | 10tappa

Classifica Vuelta 2018/ La maglia rossa e le altre graduatorie (10^ tappa) : Classifica Vuelta 2018: la maglia rossa è ora sulle spalle di Simon Yates, nuovo leader prima della 10^ tappa attesa oggi. Ecco le altre graduatorie della corsa spagnola.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 05:36:00 GMT)

Classifica Vuelta 2018/ Simon Yates nuova maglia rossa : Fabio Aru sogna ancora! (9^ tappa) : Classifica Vuelta 2018, maglia rossa e altre graduatorie: Molard resta leader ma la 9^ tappa in programma oggi potrebbe portare grosse novità (2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 23:00:00 GMT)

Vuelta 2018 - Yates maglia rossa davanti a Valverde - ma occhio a Quintana : la Classifica generale al termine della 1ª settimana : Simon Yates in maglia rossa davanti a Valverde e Quintana: la classifica generale della Vuelta 2018 al termine della prima settimana Con i 200.8 km di tracciato che hanno accompagnato gli appasionati ...

Vuelta 2018 – Yates maglia rossa davanti a Valverde - ma occhio a Quintana : la Classifica generale al termine della 1ª settimana : Simon Yates in maglia rossa davanti a Valverde e Quintana: la classifica generale della Vuelta 2018 al termine della prima settimana Con i 200.8 km di tracciato che hanno accompagnato gli appasionati di ciclismo da Talavera de la Reina a La Covatilla, si è conclusa la prima settimana della Vuelta di Spagna 2018. I primi 7 giorni della corsa spagnola dunque regalano i primi verdetti. Si gode il giorno di riposo di domani, in maglia rossa, ...

Vuelta a España 2018 - la Classifica dei favoriti. Simon Yates al comando - Valverde lo tallona. Fabio Aru spera nel podio : Simon Yates ha indossato la maglia rossa al termine della nona tappa della Vuelta di Spagna 2018: il britannico è il migliore dei big che possono puntare al successo finale, al momento ha un solo secondo di vantaggio su Alejandro Valverde e 14” su Nairo Quintana che oggi ha fatto vedere una buona gamba. Continuano a sorprendere Emanuel Buchmann e Jon Izaguirre, mentre Fabio Aru si trova in undicesima posizione a 1’08” dal ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates veste la maglia rossa - 1” su Valverde! Fabio Aru a 1’08” : Simon Yates indossa la maglia rossa al termine della nona tappa della Vuelta a España 2018. Il britannico veste il simbolo del primato sfilandolo a Rudy Molard che si è staccato come da pronostico: il capitano della Mitchelton Scott, che aveva già regalato spettacolo durante l’ultimo Giro d’Italia indossando a lungo la maglia rosa, ha un secondo di vantaggio su Alejandro Valverde e 14” su Nairo Quintana che oggi è scattato nel ...

Classifica Vuelta 2018/ Maglia rossa e altre graduatorie : Molard ancora al comando (9^ tappa - oggi) : Classifica Vuelta 2018, Maglia rossa e altre graduatorie: Molard resta leader ma la 9^ tappa in programma oggi potrebbe portare grosse novità (2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 07:36:00 GMT)

Vuelta 2018 - Classifica e risultati dopo la tappa 8 : Bis di Alejandro Valverde, che regola in volata Peter Sagan: lo spagnolo della Movistar, grazie ai 10'' di abbuono, si avvicina alla maglia rossa Rudy Molard Vuelta 2018, domani tappa 9. Orari tv, ...

Vuelta a España 2018 - la Classifica dei favoriti. Alejandro Valverde allunga al comando - Fabio Aru lotta per il podio : Alejandro Valverde ha vinto l’ottava tappa della Vuelta di Spagna e si conferma il migliore dei favoriti per la conquista della maglia rossa. Lo spagnolo ha conquistato dieci preziosi secondi di abbuono nei confronti di tutti gli altri big alla vigilia della prima vera tappa di montagna della corsa iberica. Il 37enne ora ha 11” sul tedesco Emanuel Buchmann e 14” su Simon Yates. In lotta per il podio anche Fabio Aru che si trova ...

Classifica Vuelta 2018 / In maglia rossa resta Molard - Valverde guadagna 10" di abbuono (8^ tappa) : CLASSIFICA VUELTA 2018, maglia rossa e altre graduatorie: Molard resta leader e la 8^ tappa in programma oggi non dovrebbe riservare novità (1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 17:01:00 GMT)

Classifica Vuelta a España 2018 : Alejandro Valverde vince e guadagna terreno - Fabio Aru in lotta per il podio : Alejandro Valverde ha vinto l’ottava tappa della Vuelta a España battendo Peter Sagan e guadagnando un abbuono importante in Classifica generale che così subisce un mutamento significativo tra i favoriti per il successo finale. Il gruppo arriva compatto, Rudy Molard conserva la maglia rossa alla vigilia del primo vero tappone in montagna. Alejandro Valverde si conferma il migliore dei big a 37” dal francese, appena davanti a Emanuel ...

Classifica Vuelta 2018 / Maglia rossa Molard. Il punto su Fabio Aru (8^ tappa) : Classifica Vuelta 2018, Maglia rossa e altre graduatorie: Molard resta leader e la 8^ tappa in programma oggi non dovrebbe riservare novità (1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:19:00 GMT)

Classifica Vuelta 2018/ Maglia rossa e altre graduatorie : Molard sempre leader (8^ tappa - oggi) : Classifica Vuelta 2018, Maglia rossa e altre graduatorie: Molard resta leader e la 8^ tappa in programma oggi non dovrebbe riservare novità (1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 07:14:00 GMT)

Vuelta a España 2018 - Tony Gallopin : “Una vittoria fantastica. Ho ottime gambe e proverò anche a fare Classifica” : Oggi, nella settima tappa della Vuelta a España 2018, Tony Gallopin ha tirato fuori uno dei suoi colpi da maestro, riuscendo ad anticipare il gruppo con uno spettacolare attacco da finisseur negli ultimi chilometri. Il francese non è certo nuovo a questo tipo di azioni e quando sta bene è davvero difficile da battere. Una vittoria che dà grande morale a Gallopin, che nell’intervista al termine della tappa ha analizzato così la sua prestazione: ...