Clamoroso Berlusconi | è pronto a tornare nel calcio | l’ex Premier acquista un nuovo club!

sportfair

: +++ Pazza idea di Berlusconi +++ - Sport_Fair : +++ Pazza idea di Berlusconi +++ - zeta_reticoli : RT @milanismoit: ULTIM'ORA - Clamoroso da @SkySport: Silvio #Berlusconi e Adriano #Galliani trattano l'acquisto del #Monza! - ANCAFEBIA : RT @milanismoit: ULTIM'ORA - Clamoroso da @SkySport: Silvio #Berlusconi e Adriano #Galliani trattano l'acquisto del #Monza! -

(Di martedì 4 settembre 2018) Silviosi appresta adre unclub italiano dopo la sua era al Milan, al suo fianco ci sarà nuovamente Galliani Silvionel mondo del. E’ questa la notizia bomba lanciata da Skysport questa sera. L’ex patron del Milan, sarebbe infatti in procinto dire il Monza, con al suo fianco il fido Galliani. I tifosi del Monza già sognano, dato quanto fatto daalla guida del Milan.è in trattativa per l’acquisizione del club guidato da Nicola Colombo, trattativa che sembra essere in dirittura d’arrivo.L'articolo, ènel: l’exunSPORTFAIR.