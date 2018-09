Citroen 2CV | ecco come l’auto più economica ha rivoluzionato il mondo delle quattro ruote

sportfair

(Di martedì 4 settembre 2018) La piccola2CV doveva costare poco ed essere estremamente leggera per soddisfare le esigenze di chi non poteva permettersi due auto Tutto ciò che non c’è, non pesa e non costa, devono essersi detti i progettisti, così dal prototipo della 2CV vennero eliminati alcuni elementi: via l’avviamento elettrico, visto che c’era già la manovella o al limite un cavetto a strappo,nei fuoribordo o nelle motoseghe. Via i fari anteriori: ne bastava uno, non dovevano essere due. Via l’acciaio da telaio e carrozzeria: si poteva rimpiazzare con magnesio e alluminio, più leggeri e (prima della seconda guerra mondiale) anche più economici. Poi arrivò la guerra, tutti (o quasi) i prototipi vennero distrutti ed ilcambiò profondamente. Quando sei anni più tardi, al termine del conflitto, furono tirate le fila del progetto TPV (Toute Petite Voiture, nome in codice della futura 2CV) i ...