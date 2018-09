CINA | XI JINPING | 60 MILIARDI PER SVILUPPO AFRICA Trappola del debito?

CINA - 60 miliardi da Pechino per sviluppo Africa/ Xi Jinping - ancora riserbo sugli Stati coinvolti : Cina , 60 miliardi per sviluppo Africa : la diplomazia dei dollari, neocolonialismo di Xi Jinping ? Le ultime notizie sul piano di sostegno del colosso asiatico: prestiti e investimenti(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 00:50:00 GMT)

CINA - 60 miliardi per sviluppo Africa/ La diplomazia dei dollari : neocolonialismo di Xi Jinping? : Cina , 60 miliardi per sviluppo Africa : la diplomazia dei dollari , neocolonialismo di Xi Jinping? Le ultime notizie sul piano di sostegno del colosso asiatico: prestiti e investimenti(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 20:30:00 GMT)

CINA : presidente Xi Jinping - determinati a lavorare per costruire economia mondiale aperta : "Vogliamo mettere in campo azioni pratiche per portare tutte le parti ad aderire alla liberalizzazione del commercio e costruire un' economia miniale aperta ". , segue, , Cip,

Il ministro Tria e gli affari con la CINA di Xi Jinping : Mentre le pagine dei giornali e del Web si riempiono di dettagli sulla vicenda di Asia Argento e dell’allora minorenne Jimmy Bennett, solo a brevi tratti intervallate da qualche storia calcistica o da qualche disgrazia purtroppo tutta-italiana, in giorni difficili per l’economia italiana sul piano internazionale, il ministro Giovanni Tria è in missione in Cina, animato dalla speranza e dal desiderio di trovare compratori per i titoli di ...