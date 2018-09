Ciclismo | Enrico Gasparotto cambia squadra Il prossimo anno correrà con la Dimension Data

oasport

: #ciclismo Cambio di squadra per Enrico Gasparotto che passa dalla Bahrain Merida alla Dimension Data - OA_Sport : #ciclismo Cambio di squadra per Enrico Gasparotto che passa dalla Bahrain Merida alla Dimension Data - Giacomoyt : @Enrico_sala01 io un canale in cui porto video sul ciclismo volevo chiederti se volevi fare una collaborazione con me. - MatteoMarchini5 : Ciclismo: Enrico Battaglin correrà con la Katusha-Alpecin. Il vicentino ha firmato un contratto biennale… -

(Di martedì 4 settembre 2018)nella prossima stagionecon il Team. Il 36enne di Sacile dopo due stagioni con la Bahrain Merida, sceglie di passare al team sudafricano in cui potrà trovare nuovi stimoli per cercare di ritrovare un successo che manca da più di due anni, l’Amstel Gold Race del 2016. In questa stagioneha brillato proprio nella classica olandese, chiudendo in terza posizione alle spalle di Michael Valgren e Roman Kreuziger, che ritroverà proprio come compagni dinella. Da sottolineare anche il sesto posto alla Liegi-Bastogne-Liegi e i tanti piazzamenti nelle brevi corse a tappe, a dimostrazione di come possa dire ancora la sua nelle corse che contano. Queste le dichiarazioni di: “Sono entusiasta per questa scelta. Dopo 14 anni da professionista andrò in un gruppo con persone totalmente nuove, con cui non ho mai ...