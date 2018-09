Chiara Ferragni parla delle nozze con Fedez | “Non riuscivo a trattenere le lacrime”

Fedez e Chiara Ferragni : ecco perché non sono andati in viaggio di nozze : Fedez e Chiara Ferragni dopo il matrimonio: ecco perché non sono andati (subito) in luna di miele A pochi giorni dal matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez molti sono quelli che, al momento, si stanno chiedendo come e dove la coppia trascorrerà la propria luna di miele. Dopo Ibiza, la Sardegna e la Sicilia, quale […] L'articolo Fedez e Chiara Ferragni: ecco perché non sono andati in viaggio di nozze proviene da Gossip e Tv.

Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni/ Foto - il ritorno a Milano : "un vero uomo non ha paura di emozionarsi" : Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni, la nuova polemica social riguarda il cibo offerto agli ospiti: menu troppo scarso? I dettagli sulle nozze giorni dopo.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 20:07:00 GMT)

Chiara Ferragni - l'attacco di Stefano Gabbana al vestito da sposa : «Cheap». E lei risponde così Foto : Stefano Gabbana contro Chiara Ferragni. Anzi, contro l'abito da sposa della Fashion blogger. Infatti, nel matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez anche le polemiche sono social. E'...

Chiara Ferragni e Fedez dopo il matrimonio : 'Un altro figlio - un singolo e un tour mondiale dietro la consolle' : Quando succederà? La prossima estate: lanceranno un singolo musicale insieme per far ballare la folla e faranno un tour nelle discoteche di tutto il mondo'. Si torna a casa! Ciao Sicilia bedda, ...

Fedez e Chiara Ferragni - dopo le nozze un figlio e tour in coppia : Avrà pure artisticamente divorziato da J-Ax, ma Fedez ha già trovato una nuova spalla per i suoi progetti musicali. E che spalla! Si tratta della mogliettina Chiara Ferragni, che si appresta a dividere con lui la consolle per debuttare come deejay in coppia. Lo rivela il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 5 settembre. #Ferragnez, l'album delle nozze social di Chiara Ferragni e Fedez ...

Chiara Ferragni e Fedez - super sposi e secondo figlio in vista : Il favoloso matrimonio che si è tenuto a Noto, è stato solo il primo passo nella nuova vita di Chiara Ferragni e Fedez. La coppia infatti è pronta per intraprendere una nuova avventura. Ora che i Ferragnez si sono giurati amore eterno con una cerimonia romantica ed esagerata, è arrivato il momento di pensare al futuro. La fashion blogger e il rapper hanno le idee chiare su questo punto. A breve i due innamorati allargheranno la famiglia, ...

Fedez e Chiara Ferragni : rivelati i piani futuri dopo le nozze : Chiara Ferragni e Fedez dopo il matrimonio: svelati i progetti per il futuro Fedez e Chiara Ferragni si sono sposati a Noto Sabato scorso. Un evento incredibile, che ha incollato sui social milioni e milioni di fan. Anche il sindaco della ridente cittadina siciliana, dopo giorni dalle nozze dell’anno, ha voluto dire la sua, asserendo sui giornali quanto segue: “La macchina organizzativa è partita almeno 10 mesi prima, quindi è stato ...

Verissimo - la prima ospite? Potrebbe essere Chiara Ferragni. Il ‘colpaccio’ di Silvia Toffanin : Chiara Ferragni Potrebbe essere la prima ospite di Verissimo. E’ questa l’indiscrezione raccolta dal FattoQuotidiano.it che se confermata segnerebbe un vero e proprio colpaccio per Silvia Toffanin. Nelle ultime ore la notizia ha cominciato a circolare con insistenza a Cologno Monzese, proprio con l’avvicinarsi del debutto fissato per sabato 15 settembre. Si tratterebbe della prima ospitata televisiva dopo il sì pronuniato a ...

Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni/ Tour planetario in coppia come deejay : hit nell'estate 2019 : Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni, la nuova polemica social riguarda il cibo offerto agli ospiti: menu troppo scarso? I dettagli sulle nozze giorni dopo.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 14:30:00 GMT)

Fedez - Chiara Ferragni : fratellino per Leone e un tour di coppia come deejay dopo il matrimonio : In esclusiva Chi, in edicola da mercoledì 5 settembre, oltre al racconto del matrimonio reality di Chiara Ferragni e Fedez, un evento da 100 milioni di contatti sul web, svela i progetti futuri dei due neosposi: un fratellino per Leone e un tour planetario in coppia da deejay. La Ferragni e Fedez hanno firmato un contratto con una major americana per scendere in consolle. In gran segreto in questi mesi, infatti, si sono messi a studiare ...

“Ma dai!”. Chiara Ferragni e Fedez : la foto ‘boom’ salta fuori dal ‘lontano’ 2015 : “Pranzo di Natale”. Anno 2015, fidanzata Giulia Valentini. Quando Fedez ha pubblicato questa foto sui social la sua vita era molto diversa da quella che sta vivendo da due anni a questa parte. Lo scatto risalente a tre anni fa è stato pubblicato dall’utente Twitter ‘’Sara’’. ‘’Comunque oggi mi é salita un po’ di nostalgia e scorrendo le foto di Fedez durante il periodo con Giulia, ho trovato questa E RIDO PER SEMPRE, me ne ero ...

Stefano Gabbana contro Chiara Ferragni : la stessa offesa nell’arco di tre mesi… : Stefano Gabbana non deve apprezzare molto Chiara Ferragni dato che nell’arco di tre mesi le ha dato della ‘cheap’ senza troppi giri di parole. Il primo in riferimento proprio alla sua persona, il secondo commentando l’abito da sposa Dior sfoggiato al matrimonio. Chiara Ferragni a tutti questi ‘cheap’ non ha mai risposto. Cosa ci sarà dietro questa antipatia? Fonte https://www.bitchyf.it/Stefano-Gabbana-Chiara-Ferragni-2/ L'articolo Stefano ...

Pardis - Veronica - Martina e Michela : chi sono le amiche di Chiara Ferragni : Belle, alla moda, ma soprattutto amiche di Chiara Ferragni. sono Pardis, Veronica, Martina e Michela, le ragazze che, insieme alle sorelle della sposa, sono state le damigelle dei Ferragnez. Durante le nozze di Chiara Ferragni e Fedez gli sguardi erano tutti per loro: le damigelle d’onore. Vestite con degli splendidi abiti realizzati da Alberta Ferretti, le sei ragazze hanno posato per le foto ricordo con gli sposi e hanno sostenuto la ...

Matrimonio Ferragnez; il sindaco di Noto : “Non conoscevo Chiara Ferragni” : Matrimonio Ferragnez; il sindaco di Noto: “Non conoscevo Chiara Ferragni prima che iniziasse a frequentare Noto. I Ferragnez inavvicinabili, neanche mia figlia ha potuto fare una foto con loro” Corrado Bonfanti, sindaco di Noto, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul Matrimonio ...