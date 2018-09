Chelsea | Morata stuzzica Conte | “L’anno scorso non ero felice | non sapevo nemmeno dove

Chelsea - Morata : 'In estate sarei potuto tornare in Serie A. La scorsa stagione è stata un disastro' : Morata di nuovo in Serie A? Per ora no, in futuro chissà. Anche se in estate sarebbe potuta andare diversamente: " Sì, avevo delle offerte e potevo tornare, sia in Italia che in Spagna. Sono stato ...

Alice Campello ed i suoi gemelli tifano… Morata! I teneri scatti del trio con la maglia del Chelsea [GALLERY] : Alice Campello insieme ai suoi gemellini si veste da tifosa del Chelsea e celebra Alvaro Morata, suo marito e papà dei suoi bambini Alla terza giornata di Premier League il Chelsea di Maurizio Sarri e di Alvaro Morata ha collezionato tre vittorie. I Blues allenati dall’ex tecnico del Napoli viaggiano a punteggio pieno nella massima serie calcistica inglese e vantano tifosi speciali. La bellissima moglie di Morata, Alice Campello, si ...

Chelsea - Morata elogia Sarri : "Mai pensato di andare via" e su Conte... : Al termine della vittoria del Chelsea per 3 a 2 contro l'Arsenal, l'ex attaccante di Real e Juve Alvaro Morata ha voluto smentire le voci che lo volevano lontano da Londra: "Non ho mai pensato di ...

Chelsea-Arsenal - Alice Campello allo stadio : Morata segna e dedica il gol ai suoi gemelli [VIDEO] : Alvaro Morata segna nella partita tra il suo Chelsea e l’Arsenal, il calciatore spagnolo dedica il gol ai due gemelli nati dall’amore con Alice Campello Alvaro Morata dopo essere stato al centro delle voci di mercato, è rimasto al Chelsea e forse ha fatto bene. Nella seconda giornata di Premier League il calciatore spagnolo ha segnato un gol spettacolare, esultando in maniera scatenata. La dedica della sua esultanza è stata ...

Diretta / Chelsea Arsenal (risultato live 2-0) streaming video e tv : Raddoppio di Morata! : Diretta Chelsea Arsenal, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Seconda giornata in Premier League, i Blues di Sarri arrivano da un 3-0 esterno(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 18:50:00 GMT)

Morata allontana le voci di mercato e svela l’incubo vissuto al Chelsea : “io vicino alla depressione” : Un anno non facilissimo quello di Alvaro Morata al Chelsea, il calciatore spagnolo racconta i momenti più brutti della sua stagione ai Blues Alvaro Morata è stato al centro delle voci di mercato in questi ultimi giorni. Lo spagnolo, da pochi giorni diventato padre, però ha allontanato le indiscrezioni che lo avrebbero voluto via dal Chelsea con delle dichiarazioni rilasciate al “Mirror”. Nell’intervista esclusiva Morata ...

Chelsea - Morata cambia numero per i suoi figli : il club rimborsa i tifosi : Niente maglia numero 9 per Alvaro Morata in questa stagione, il giocatore spagnolo infatti ha deciso di cambiare dopo la nascita dei suoi due gemelli, dati alla luce dalla moglie lo scorso 29 luglio. ...

Chelsea - Morata cambia il numero di maglia per i suoi gemelli : L'attaccante del Chelsea , che la scorsa stagione ha portato sulla schiena il 9 , ha optato per il 29, il giorno della nascita dei suoi due gemelli, Alessandro e Leonardo , venuti al mondo proprio il ...

DIRETTA/ Arsenal-Chelsea (risultato live 0-1) streaming video e tv : rigore sbagliato da Morata! (ICC 2018) : DIRETTA Arsenal Chelsea: info streaming video e tv della partita amichevole attesa questa sera a Dublino e valida per l'International Champions cup 2018.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 21:26:00 GMT)

Milan tagliato fuori - proposta shock del Chelsea alla Juventus : 55 milioni più Morata per Higuain e Rugani : Offerta irrifiutabile quella fatta pervenire dal Chelsea alla Juventus: 55 milioni più Morata per la coppia Higuain-Rugani, il Milan resta a guardare Con il ritorno di Higuain in Italia sembrava prevedibile un’accelerata per il suo passaggio al Milan, ma nella notte arrivano notizie poco rassicuranti per i tifosi rossoneri. Dopo giorni di silenzio, il Chelsea si sarebbe deciso a fare la sua mossa per regalare a Sarri due suoi ...

Calciomercato Milan - primo contatto con Morata : il Chelsea vuole 70 milioni. Higuain resta in corsa : Milan, Leonardo è già al lavoro. Dopo aver trasformato l'organigramma societario in pochi giorni, ora la proprietà Elliott è pronta a fare le prime mosse sul mercato. Obiettivo primario è trovare ...

Calciomercato Milan – Contatto tra Leonardo e gli agenti di Morata - c’è il sì del giocatore : la richiesta del Chelsea però è folle : Il club londinese chiede una cifra che oscilla tra i 65 e i 70 milioni di euro per cedere Morata, una richiesta ritenuta eccessiva da Leonardo Ufficializzato il suo arrivo all’interno della società rossonera, Leonardo continua a lavorare per regalare ai tifosi del Milan l’attaccante tanto sognato. Il primo nome sulla lista è quello di Alvaro Morata, preferito addirittura a Gonzalo Higuain. AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS C’è ...

Milan - Morata : c’è il blitz a Londra/ Il Chelsea pronto a rimpiazzarlo con Higuain della Juventus : Milan, Morata: c’è il blitz a Londra. Piace anche Higuain, ma occhio alla concorrenza del Chelsea. Il club meneghino vorrebbe l'argentino o lo spagnolo per la prossima stagione(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 16:49:00 GMT)

Milan - Morata : c’è il blitz a Londra/ Piace anche Higuain - ma occhio alla concorrenza del Chelsea : Milan, Morata: c’è il blitz a Londra. Piace anche Higuain, ma occhio alla concorrenza del Chelsea. Il club meneghino vorrebbe l'argentino o lo spagnolo per la prossima stagione(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:44:00 GMT)