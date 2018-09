C' è un legame tra urbanistica e obesità

Forum cooperazione Cina-Africa - rafforzare il collegamento strategico per l'iniziativa "Una cintura e una via" : Ritengo che in questo momento, il progetto 'Una cintura e una via' promuoverà l'integrazione dell'economia mondiale con quella dell'Africa, e che quest'ultima darà un importante contributo al resto ...

Forum sulla cooperazione Cina-Africa - rafforzamento del collegamento strategico di "Una cintura e una via" : Il direttore dell'Istituto di politica africana del Kenya, Peter Kagwanja, ha affermato che l'iniziativa "Una cintura e una via" ha provvisto ampio spazio per lo sviluppo dei Paesi africani e ...

UOMINI E DONNE/ La verità sul legame tra Anna e Giorgio : amicizia o qualcosa in più? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Tomas Fierro e Donatella Lopar, la storia d'amore continua a gonfie vele. Compleanno in armonia con video sui social! (Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:40:00 GMT)

Esposito (Pd) vs Carofalo (PaP) : “Ma di quale sinistra parli? Tu come Toninelli”. “Mi twitti contro durante il collegamento” : “Se la sinistra è Esposito, io non mi ci sono mai riconosciuta”. Inizia così lo screzio tra Viola Carofalo di Potere al Popolo e l’ex senatore del Pd, Stefano Esposito, ospiti a Omnibus, su La7. “Ma di quali sinistra parli?” è stata la replica di Esposito, “tu sei come Toninelli, fai solo propaganda”. L'articolo Esposito (Pd) vs Carofalo (PaP): “Ma di quale sinistra parli? Tu come Toninelli”. ...

"C'è legame tra Salvini al potere e il crollo del ponte di Genova" : La teoria di Jacques Attalli è chiara. C'è un legame tra il crollo del ponte di Genova e l'arrivo al potere di Salvini. Chiaro, no? Il leghista arriva al potere e il viadotto Morandi crolla. La causa non può che essere questa.Ma andiamo a vedere più nel dettaglio il ragionamento che l"economista, saggista e banchiere francese ha scritto sul suo blog su L"Expresse, la stessa rivista che ha dedicato una copertina al ministro dell"Interno italiano ...

Si rafforza il legame tra Abruzzo e Argentina - al via nuove iniziative anche con il Belgio : L'Argentina è il Paese che ospita la più estesa comunità abruzzese al mondo e mantiene con la terra d'origine un legame di straordinario affetto, come verificato lo scorso anno, durante la Seduta ...

Collegamenti con il porto di Genova : autotrasporto lombardo in difficoltà : Teleborsa, - Il crollo a Genova del Ponte Morandi, oltre ad aver provocato 43 vittime e altri 15 feriti che porteranno i segni del disastro, e sconvolto la vita di Genova, dei genovesi e dei pendolari ...

DDT aumenta il rischio di Autismo? / Uno studio dimostra il legame con l'insetticida : Uno studio dimostra la correlazione tra DDT e l'autismo, con un aumento di rischio considerevole. Ecco i dettagli di un recente studio pubblicato da un gruppo di ricercatori. (Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 20:06:00 GMT)

Le stazioni di collegamento dei talenti stranieri facilitano la costruzione della zona di libero scambio e del porto di Hainan : Finora, piu' di 300 imprese nazionali e straniere hanno trovato partner a Hainan, e sono stati siglati oltre 60 accordi di cooperazione di investimento, coinvolgendo giganti dell'economia mondiale ...

Sardegna - Confartigianato : “Si rafforza il legame tra turismo e ‘Made In'” : Quasi un quinto delle imprese artigiane della Sardegna è coinvolto, direttamente o con l’indotto, nel mercato turistico regionale. Sono ben 6.638 le piccole e medie realtà che si occupano di attività legate alle vacanze e allo svago. Dall’agroalimentare ai servizi turistici, dalla cura della persona alle attività ricreative, culturali e dell’intrattenimento, dai bar, caffè e pasticcerie alla somministrazione di alimenti e ...

Tatuaggi per sorelle : idee su frasi e simboli sul legame tra due sorelle : Nel corso degli ultimi anni anche in Italia si sta diffondendo la moda dei Tatuaggi, una pratica ritenuta molto importante da chi sceglie di farsi iscrivere dei simboli con l’inchiostro sulla propria pelle poiché molto spesso ciò che viene riportato assume a livello personale delle valenze di significato molto particolari e a tratti uniche. Il Tatuaggio tra sorelle è forse una delle forme più importanti di condivisione per rappresentare un ...

Morta Clara Sereni - la scrittrice che raccontò il legame tra genitori e figli disabili : È Morta a Perugia, all'età di 72 anni, la scrittrice Clara Sereni, autrice di libri bellissimi che resteranno, tra cui "Passami il sale", imperdibile racconto sul legame tra un genitore e un figlio con disabilità. Nel 1998 con lo sceneggiatore Stefano Rulli aveva avuto un figlio autistico, Matteo. Che l'aveva spinta a dividere il suo tempo tra la scrittura e l'impegno a favore dei disabili psichici.Continua a leggere

Non c’è legame tra vaccini e autismo : la Cassazione nega l’indennizzo a una famiglia : La Corte suprema di Cassazione ha negato un indennizzo richiesto da un padre, convinto che il figlio fosse diventato autistico dopo la somministrazione del vaccino Cinquerix (contro difterite, haemophilus influenzae b, pertosse, poliomielite e tetano) e del vaccino Engerix B (contro l’epatite di tipo b).-- I fatti risalgono al 2001 e l’uomo ha agito contro il ministero della Salute e contro la regione Campania, appellandosi alla legge 210 del ...