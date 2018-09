Caso Nazionale | l' accusa di Mancini | Mai così pochi italiani in A Ci vuole più

Nazionale in ritiro - Mancini e il ‘Caso’ De Rossi : “ho parlato con lui - ecco perchè non abbiamo bisogno di chiamarlo” : Mancini e la mancata convocazione di De Rossi per la Nations League: il ct azzurro fa chiarezza “Con Daniele De Rossi ho parlato, fa parte di quella serie di giocatori importanti, con esperienza, cui potremmo ricorrere durante le qualificazioni all’Europeo“. Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, si esprime così su Daniele De Rossi, grande escluso dai convocati per i due impegni di Nations League contro Polonia a ...

Argentina - Caso-Messi : si è preso una pausa dalla Nazionale : In Argentina è tornato di moda il caso-Messi. Di nuovo. L'asso del Barcellona ha comunicato a Scaloni, allenatore ad interim della Nazionale, in attesa di conoscere il successore di Sampaoli, che non ...

Il Caso Asso 28 : nessuna violazione del diritto internazionale : La vicenda del salvataggio condotto dalla Asso 28 provoca uno scontro tra il Governo e L’opposizione di centro-sinistra. Dure le parole di Matteo Orfini nei confronti del ministro Toninelli, definito incapace. Secondo Orfini è stato commesso un atto illegale per il quale il governo italiano potrebbe essere condannato. Le dichiarazioni del deputato PD sono giunte dal presidio organizzato Piazza San Silvestro a Roma per dire no al razzismo. ...

Il Caso Benalla non finisce di imbarazzare Macron. Stavolta c'entra la nazionale francese e la festa agli Champs Elysées : Il caso Benalla, che sta imbarazzando l'Eliseo, si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo Le Canard Enchainé l'ex 'Mr.Sicurezza' di Emmanuel Macron, indagato per le violenze del primo maggio a Parigi, avrebbe infatti fatto accelerare la festa popolare dei Bleus sugli Champs-Elysées dopo la vittoria ai Mondiali per giungere il più presto possibile al cocktail offerto dal presidente all'Eliseo.Nei giorni scorsi, numerosi ...

Caso Parma - arriva la sentenza : ecco la decisione del Tribunale federale nazionale : Emanuele Calaiò stangato dal Tribunale federale nazionale, ecco le decisioni sul Caso Parma e gli sms ai calciatori dello Spezia Il Tribunale federale nazionale si è espresso in merito al Caso Parma relativo allo scambio di sms tra l’attaccante Emanuele Calaiò ed i suoi colleghi dello Spezia. Il polverone sollevato a seguito di tali messaggi ha portato ad una penalizzazione per il Parma di 5 punti da scontare nel prossimo campionato ...

Caso Erdogan - Özil lascia la nazionale tedesca : 'Mancanza di rispetto e senso di razzismo' : Già prima dei Mondiali questo scatto aveva fatto molto discutere in Germania; poi, dopo la prematura eliminazione dei Campioni del Mondo uscenti, secondo Özil è stata un pretesto per criticare in ...

EMERGENZA RIFIUTI Il M5S di Olbia vuole vederci chiaro : 'Porteremo il Caso a livello nazionale' : Interrogazione del M5S in Comune. Sulla mancata raccolta dei RIFIUTI a Olbia si scatena la bagarre politica. Ad accendere per primo le polveri della polemica è il Movimento 5 Stelle con un'interrogazione presentata in Comune. I consiglieri Roberto Ferinaio e Teresa Piccinnu chiedono all'...

Caso Chievo - fissata l’udienza davanti al Tribunale federale nazionale : le ultime : Il Tribunale la mattina del 17 luglio si occuperà del Caso Parma e nel pomeriggio a porte chiuse di Chievo e Cesena Il 17 luglio il Tribunale federale nazionale della Federcalcio dovrà occuparsi del Caso plusvalenze di Cesena e Chievo, deferite dal Procuratore federale. Il Tribunale la mattina del 17 si occuperà del Caso Parma e nel pomeriggio a porte chiuse di Chievo e Cesena. LaPresse/Massimo Paolone Secondo l’ipotesi della Procura ...

Il Caso Ipercoop diventa vertenza nazionale : chiesto tavolo al Mise : vertenza Ipercoop, la nota unitaria delle segreteria nazionale dei sindacati Filcams Cgil, Fisacat Cisl e Uiltcucs. La situazione di Distribuzione Centro Sud, società controllata da Coop Allenza, e in ...

Caso Gallinari-Nazionale - arriva la “contro risposta” di Petrucci : Danilo Gallinari continua la sua crociata dopo gli screzi con il coach della Nazionale Sacchetti, oggi ha parlato Petrucci Danilo Gallinari ai ferri corti con la Nazionale italiana, dopo gli sfoghi del coach azzurro Meo Sacchetti. Ieri la lettera del Gallo al presidente della Fip Petrucci, il quale ha risposto oggi al cestista dei Clippers: “Per Gallinari le porte della nazionale sono sempre aperte. Alle convocazioni ha sempre risposto, e ...