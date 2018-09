Caso Modric | la Fifa ha preso una decisione sull’Inter | “ecco come sono andate le cose”

La Fifa chiude il Caso Modric - nessuna indagine : Non ci sarà alcuna indagine da parte della Fifa contro l'Inter per il caso Luka Modric . La federazione internazionale - fa sapere la società nerazzurra - ha infatti confermato, tramite una lettera ...

Inter - la Fifa chiude il Caso Modric : 'Nessuna indagine' : MILANO - Non ci sarà alcuna indagine da parte della Fifa contro l'Inter per il caso Luka Modric . La federazione Internazionale - fa sapere la società nerazzurra - ha infatti confermato, tramite una ...

Caso Modric-Inter - interviene la Fifa : ecco la decisione sulla denuncia del Real Madrid : La Fifa interviene sul tentativo di denuncia del Real Madrid ai danni dell’Inter in merito al Caso Modric: non sussistono gli estremi per un’azione legale Luka Modric, il tema caldo dell’estate interista, il sogno di mercato, la risposta all’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, stava per trasformarsi in un pericoloso contenzioso legale. Almeno questa era la volontà del Real Madrid che, dopo ...

Modric - Caso chiuso. La Fifa assolve l’Inter : “dal Real Madrid denuncia infondata” : La Fifa ha messo la parola fine sul caso Modric, il croato vice campione del Mondo più volte accostato all’Inter di Suning. La massima rappresentanza del calcio con una lettera inviata sia all’Inter sia al Real Madrid ha messo la parola fine al caso. Fondamentalmente non ci sono gli elementi per dar seguito alla denuncia del club spagnolo: Perez accusava il club nerazzurro di comportamento scorretto contattando un calciatore ...

Caso Modric - l’Inter al contrattacco : “si è proposto il calciatore” : Caso Modric – Il calciomercato si è concluso nella giornata di ieri, è stata sicuramente una finestra importate quella dell’Inter che si è rinforzata nettamente ed adesso si candida ad essere grande protagonista nella stagione di campionato e Champions League. E’ mancata la ciliegina sulla torta, l’arrivo del centrocampista Modric, i nerazzurri hanno accarezzato il colpo poi si sono dovuti arrendersi alla volontà ...

Caso Modric - il Real Madrid accusa - l'Inter risponde : 'Siamo stati solo spettatori' : E' tramontata definitivamente la trattativa che avrebbe potuto portare all'Inter il centrocampista croato del Real Madrid, Luka Modric. Ieri c'è stato un ultimo vertice tra il giocatore, gli agenti e il patron del club spagnolo, Florentino Perez, conclusosi con un nulla di fatto. Il presidente, infatti, non ha voluto saperne di liberare il giocatore, nonostante una promessa fatta tempo fa secondo cui con un'altra vittoria in Champions League, ...

Spagna-Italia - scontro frontale : il Caso Modric finisce in tribunale - : Mell'ultimo giorno della sessione estiva del mercato italiano, più che dei colpi delle grandi che non ci sono stati, a far discutere è stato un acquisto 'tentato'. Potenzialmente un colpo del secolo, ...

Caso Modric - UFFICIALE : dura replica della Lega Serie A alle accuse di Tebas : ... motivo per cui la stessa Lega vive un momento di grande ottimismo ed entusiasmo condiviso dagli addetti ai lavori e dai tifosi e appassionati di tutto il mondo, cresciuti nelle ultime stagioni in ...

Caso Modric - l’Inter risponde piccata al Real Madrid dopo l’esposto alla FIFA : “mai avuti contatti con il giocatore” : Il club nerazzurro non ci sta e risponde per le rime all’esposto presentato alla FIFA dal Real Madrid per il Caso Modric Continua la guerra dialettica tra l’Inter e il Real Madrid in riferimento al Caso Modric, il club nerazzurro ha infatti risposto per le rime all’esposto presentato dai blancos alla FIFA. GABRIEL BOUYS / AFP In data sedici agosto, infatti, la società di Suning ha inviato una lettera al massimo organo ...

Caso Modric - la difesa dell’Inter : “mai entrati in contatto con il calciatore” : Caso Modric – L’Inter non è riuscita a piazzare il colpo Modric, il calciatore aveva chiesto la cessione al club nerazzurro, il Real Madrid ha chiuso però la porta dichiarando il calciatore incedibile. Il comportamento dell’Inter non è andato giù ai Blancos che hanno minacciato provvedimenti attraverso una denuncia nei confronti del club nerazzurro, nelle ultime ore è arrivata la risposta dell’Inter: “non ...